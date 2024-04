Natalia Jiménez en Quito: los detalles sobre su cita musical

La balada y el romanticismo se sentirán en Quito. Como parte de su gira conmemorativa por sus 20 años de carrera, la cantante Natalia Jiménez arribará territorio ecuatoriano este 15 de junio para ofrecer un espectáculo poderoso e idílico.

El 'Antología 20 años tour', nombre que recibe esta gira, se llevará a cabo en el Ágora de la Casa de la Cultura de Quito, donde la artista mexicana interpretará los grandes éxitos de su carrera con La Quinta Estación.

Los asistentes podrán disfrutar de temas como 'Algo Más', 'El Sol No Regresa' y 'La Frase Tonta de la Semana', entre otros, en un show que contará con la enérgica participación de su tradicional banda de mariachi.

Además, Natalia Jiménez también deleitará al público con éxitos como 'Costumbres', 'El Pobre' y 'Amor Eterno'.

El evento, organizado por FTCLive and Live, ofrece tres categorías de localidades: 'El Sol No Regresa' Golden por $45 + IVA, 'Antología' Platinum por $85 + IVA y 'Creo en Mí' Box por $120 + IVA. Las entradas ya están disponibles para su compra en la página web de Feel the Tickets y en puntos de venta físicos.