Liga de Quito vs Botafogo: horario y todo sobre la revancha de Copa Libertadores 2025

Liga de Quito busca cuartos de final ante Botafogo en partido decisivo de Libertadores

Jefferson Savarino (d) de Botafago disputa el balón con Richard Mina de Liga de Quito en un partido de octavos de final de la Copa Libertadores .

Liga de Quito encara la cita más importante del semestre. Este jueves 21 de agosto, desde las 17:00 en el estadio Rodrigo Paz, los Albos se jugarán la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Botafogo.

Con un 1-0 en contra desde la ida en Brasil, la consigna es clara: ganar por más de un gol y mantener el sueño continental vivo.

El recuerdo de Río de Janeiro sigue fresco. Apenas 14 segundos tardó Artur en marcar tras un pase milimétrico de Alex Telles, encendiendo la alarma en Liga. El equipo de Tiago Nunes se vio obligado a reordenarse sobre la marcha, demostrando carácter y resistencia frente a un campeón brasileño que buscó ampliar la ventaja hasta el último minuto.

Así llegan Liga de Quito y Botafogo al partido de revancha

El camino no está difícil para Liga de Quito

¿Quién fue Patricio Maldonado, el histórico médico de la Tri que falleció en Quito? Leer más

La defensa albo se mostró firme, frustrando los ataques y contragolpes de Botafogo, mientras Cornejo y Villamil rozaban el empate con remates peligrosos que el portero John logró detener.

RELACIONADAS Marco Angulo dejará su tumba prestada en Esmeraldas por decisión del FC Cincinnati

En el segundo tiempo, Liga tomó el control del balón, buscando el ritmo y la profundidad que exige un resultado adverso. Botafogo, a pesar de los cambios ofensivos de Ancelotti con Nathan Fernandes, Matheus Martins, y Joaquín Correa, no logró marcar la diferencia necesaria y viajará a Quito con apenas un gol de ventaja.

Todo se define en el Rodrigo Paz de Quito

Ahora, la altura, la hinchada y la historia juegan a favor de Liga de Quito. En casa, los Albos han demostrado que pueden imponerse a los equipos brasileños, incluso con goleadas contundentes. Todo apunta a un partido de tensión, estrategia y momentos decisivos donde cada jugada puede cambiar el rumbo de la serie.

Alexander Barboza (d) de Botafago disputa el balón con Lisandro Alzugaray de Liga de Quito. Andre Coelho

El jueves, desde las 17:00, el Rodrigo Paz será el escenario de un duelo que puede marcar un antes y un después en la Libertadores.

Liga de Quito tiene la oportunidad de convertir la adversidad en victoria y seguir escribiendo su historia en el torneo más prestigioso de Sudamérica. La pasión, la intensidad y la estrategia estarán a prueba, y solo 90 minutos separan a los Albos de los cuartos de final.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!