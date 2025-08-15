Directv: Agenda deportiva para el viernes 15 de agosto
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 15 de agosto
Para este viernes 15 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|viernes 15
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 1
|Girona
|vs.
|Rayo Vallecano
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 15
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 1
|Villarreal
|vs.
|Oviedo
|ESPN 4
|NO
|1624
|viernes 15
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 1
|Liverpool
|vs.
|Bournemouth
|ESPN
|621
|1621
|viernes 15
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 1
|Burgos
|vs.
|Cultural Leonesa
|DSPORTS
|619
|1619
|viernes 15
|✓
|11:00 hs.
|FÚTBOL
|Coppa Italia - Ronda 1
|Empoli
|vs.
|Reggiana
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 15
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|Coppa Italia - Ronda 1
|Sassuolo
|vs.
|Catanzaro
|DSPORTS
|614
|1614
|viernes 15
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Coppa Italia - Ronda 1
|Lecce
|vs.
|Juve Stabia
|DSPORTS
|614
|1614
|viernes 15
|✓
|14:15 hs.
|FÚTBOL
|Coppa Italia - Ronda 1
|Genoa
|vs.
|TBC
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 15
|✓
|14:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de Cincinnati
|Cuartos de Final
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 15
|✓
|18:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de Cincinnati
|Cuartos de Final
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 15
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|New York Yankees
|vs.
|St. Louis Cardinals
|ESPN 5
|625
|1625
|viernes 15
|✓
|19:00 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|Muhammadkhuja Yaqubov
|vs.
|William Foster
|ESPN 3
|623
|1623
|viernes 15
|✓
|07:30 hs.
|MMA
|One Championship
|One Friday Fight 120
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 15
|✓
|17:30 hs.
|MMA
|PFL
|World Tournament Finals: Peso Liviano, Mosca & Gallo
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 15
|✓
|13:00 hs.
|GOLF
|PGA Tour - BMW Championship
|Ronda 2
|ESPN 3
|623
|1623
|viernes 15
|✓
|11:00 hs.
|GOLF
|LIV Golf - Indianapolis
|Ronda 1
|DSPORTS
|617
|1617
|viernes 15
|✓
|08:45 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo - Tour de Dinamarca
|Etapa 4
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 15
|✓
|12:00 hs.
|PADEL
|Pro Padel League - Guadalajara: Dobles Femeninos
|Toronto Polar Bears
|vs.
|New York Atlantics
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 15
|✓
|13:30 hs.
|PADEL
|Pro Padel League - Guadalajara: Dobles Masculinos
|Toronto Polar Bears
|vs.
|New York Atlantics
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 15
|✓
|15:00 hs.
|PADEL
|Pro Padel League - Guadalajara: Dobles Femeninos
|Flowrida Goats
|vs.
|Las Vegas Smash
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 15
|✓
|16:30 hs.
|PADEL
|Pro Padel League - Guadalajara: Dobles Masculinos
|Flowrida Goats
|vs.
|Las Vegas Smash
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 15
|✓
|19:00 hs.
|PADEL
|Pro Padel League - Guadalajara: Dobles Femeninos
|Los Angeles Beat
|vs.
|Cancún Waves
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 15
|✓
|20:30 hs.
|PADEL
|Pro Padel League - Guadalajara: Dobles Masculinos
|Los Angeles Beat
|vs.
|Cancún Waves
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 15
|✓
|22:00 hs.
|PADEL
|Pro Padel League - Guadalajara: Dobles Femeninos
|Arkanasas Matrix
|vs.
|San Diego Stingrays
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 15
|✓
|23:30 hs.
|PADEL
|Pro Padel League - Guadalajara: Dobles Masculinos
|Arkanasas Matrix
|vs.
|San Diego Stingrays
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 15
|✓
|09:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 15
|✓
|10:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 15
|✓
|14:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 15
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 15
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 15
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 15
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 15
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 15
|✓
|23:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Historias: Perlas del Mundial de Clubes 2025
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 15
|✓
|23:30 hs.
|PROGRAMAS
|Hilos: Javier Saviola
|DSPORTS
|610
|1610