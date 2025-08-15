Expreso
Este viernes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este viernes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.

Directv: Agenda deportiva para el viernes 15 de agosto

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 15 de agosto

Para este viernes 15 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
viernes 15 12:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 1 Girona vs. Rayo Vallecano DSPORTS 610 1610
viernes 15 14:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 1 Villarreal vs. Oviedo ESPN 4 NO 1624
viernes 15 14:00 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 1 Liverpool vs. Bournemouth ESPN 621 1621
viernes 15 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 1 Burgos vs. Cultural Leonesa DSPORTS 619 1619
viernes 15 11:00 hs. FÚTBOL Coppa Italia - Ronda   1 Empoli vs. Reggiana DSPORTS + 613 1613
viernes 15 11:30 hs. FÚTBOL Coppa Italia - Ronda   1 Sassuolo vs. Catanzaro DSPORTS 614 1614
viernes 15 13:45 hs. FÚTBOL Coppa Italia - Ronda   1 Lecce vs. Juve Stabia DSPORTS 614 1614
viernes 15 14:15 hs. FÚTBOL Coppa Italia - Ronda   1 Genoa vs. TBC DSPORTS + 613 1613
viernes 15 14:00 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Cincinnati Cuartos de Final ESPN 2 622 1622
viernes 15 18:00 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Cincinnati Cuartos de Final ESPN 2 622 1622
viernes 15 19:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular New York Yankees vs. St. Louis Cardinals ESPN 5 625 1625
viernes 15 19:00 hs. BOXEO Boxeo Muhammadkhuja Yaqubov vs. William Foster ESPN 3 623 1623
viernes 15 07:30 hs. MMA One Championship One Friday Fight 120 DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 15 17:30 hs. MMA PFL World Tournament Finals: Peso Liviano,   Mosca & Gallo DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 15 13:00 hs. GOLF PGA Tour - BMW   Championship Ronda 2 ESPN 3 623 1623
viernes 15 11:00 hs. GOLF LIV Golf -   Indianapolis Ronda 1 DSPORTS 617 1617
viernes 15 08:45 hs. CICLISMO Ciclismo - Tour de   Dinamarca Etapa 4 DSPORTS 2 612 1612
viernes 15 12:00 hs. PADEL Pro Padel League -   Guadalajara: Dobles Femeninos Toronto Polar Bears vs. New York Atlantics DSPORTS 616 1616
viernes 15 13:30 hs. PADEL Pro Padel League -   Guadalajara: Dobles Masculinos Toronto Polar Bears vs. New York Atlantics DSPORTS 616 1616
viernes 15 15:00 hs. PADEL Pro Padel League -   Guadalajara: Dobles Femeninos Flowrida Goats vs. Las Vegas Smash DSPORTS 616 1616
viernes 15 16:30 hs. PADEL Pro Padel League -   Guadalajara: Dobles Masculinos Flowrida Goats vs. Las Vegas Smash DSPORTS 616 1616
viernes 15 19:00 hs. PADEL Pro Padel League -   Guadalajara: Dobles Femeninos Los Angeles Beat vs. Cancún Waves DSPORTS 616 1616
viernes 15 20:30 hs. PADEL Pro Padel League -   Guadalajara: Dobles Masculinos Los Angeles Beat vs. Cancún Waves DSPORTS 616 1616
viernes 15 22:00 hs. PADEL Pro Padel League -   Guadalajara: Dobles Femeninos Arkanasas Matrix vs. San Diego Stingrays DSPORTS 616 1616
viernes 15 23:30 hs. PADEL Pro Padel League -   Guadalajara: Dobles Masculinos Arkanasas Matrix vs. San Diego Stingrays DSPORTS 616 1616
viernes 15 09:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
viernes 15 10:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
viernes 15 14:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 15 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
viernes 15 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 15 19:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS 2 612 1612
viernes 15 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
viernes 15 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
viernes 15 23:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Historias: Perlas del Mundial   de Clubes 2025 DSPORTS 610 1610
viernes 15 23:30 hs. PROGRAMAS Hilos: Javier Saviola DSPORTS 610 1610
