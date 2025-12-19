Expreso
Pabel Muñoz
Pabel Muñoz lamentó no haber conocido personalmente al expresidente, Rodrigo Borja.flickr municipio de Quito

Pabel Muñoz sobre la muerte de Rodrigo Borja: "Un verdadero representante y pensador"

Rodrigo Borja Cevallos falleció el 18 de diciembre de 2025

La muerte de Rodrigo Borja Cevallos, expresidente de la República entre 1988 y 1992, y una de las figuras más influyentes de la política ecuatoriana contemporánea, enluta al país. 

Te invitamos a leer: Fallece Rodrigo Borja, expresidente del Ecuador

Tras conocerse el fallecimiento, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, expresó un mensaje de respeto y reconocimiento al exmandatario, a quien calificó como “un destacado quiteño que se formó y militó bajo los principios de la justicia social”. 

En ese contexto, dispuso duelo institucional e izar las banderas del Palacio Metropolitano a media asta por tres días.

"Un verdades socialdemocráta"

Muñoz destacó a Borja como “un verdadero representante y pensador, el último tal vez, de la socialdemocracia ecuatoriana”, y compartió un recuerdo personal de su infancia, cuando acompañó a su madre a la Plaza de San Francisco para escuchar los discursos de campaña del entonces candidato presidencial. 

“Yo tendría 10 años y ya tomaba partido por Borja en sus debates con León Febres Cordero”, evocó, al tiempo que recordó la alegría que le produjo su victoria electoral.

El alcalde lamentó no haber conocido personalmente al expresidente ni haber podido conversar con él sobre el momento actual del país. 

“Me habría gustado conocer su lectura sobre la descomposición y el vaciamiento de la política en el país”, señaló. Finalmente, expresó su solidaridad con la familia, amigos y compañeros de Borja, deseándole paz en su descanso.

A las voces de reconocimiento se sumó la concejala Analía Ledesma, quien manifestó su “profundo pesar” por la muerte de quien consideró “uno de los mejores presidentes y un gran referente de la socialdemocracia”. 

Subrayó, además, que su compromiso con la democracia y la ética pública constituye un legado que perdurará en el tiempo.

Rodrigo Borja Cevallos falleció el 18 de diciembre de 2025. Su trayectoria política y su defensa de los valores democráticos dejan una huella indeleble en la vida pública del Ecuador.

