Extensión del Metro de Quito: CAF aprueba préstamo de $ 80 millones

Se aprobó un monto de $ 80 millones para financiar parte de la extensión de la Primera Línea del Metro

El plan es ampliar el tramo desde la actual estación El Labrador hasta La Ofelia.

CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, puso sobre la mesa un nuevo desembolso para Ecuador y uno de los beneficiados directos es el Metro de Quito.

En su página web, la entidad informó el 16 de diciembre de 2025 que aprobó un paquete de financiamiento por $ 303 millones para dos proyectos: uno en el sector eléctrico y otro en movilidad urbana.

Del total, $ 80 millones están destinados a financiar parte de la extensión de la Primera Línea del Metro hacia el norte de la capital, en el tramo que irá desde la actual estación El Labrador hasta La Ofelia.

La ampliación contempla un corredor subterráneo de poco más de cinco kilómetros y la construcción de cuatro nuevas estaciones, una obra que busca consolidar el sistema y llevar el servicio a zonas que hoy dependen del transporte en superficie.

La promesa es ambiciosa: el recorrido entre El Labrador y La Ofelia podría reducirse a apenas ocho minutos, frente a los cerca de 48 que toma actualmente un viaje similar en hora pico.

Con ello, el Metro aspira a captar más pasajeros, mejorar la conexión de al menos 70 barrios del norte de Quito y aliviar la presión sobre una de las zonas con mayor congestión vehicular de la ciudad.

Estudios de ampliación, suspendidos

Sin embargo, el proyecto aún debe superar una etapa clave: los estudios definitivos. En octubre pasado, el Servicio de Compras Públicas (Sercop) suspendió el proceso de contratación de la consultoría encargada de definir los detalles técnicos de la extensión.

El concurso se había iniciado el 29 de julio, luego de que la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito publicara la convocatoria con un presupuesto referencial de $ 11,9 millones, sin IVA.

El trámite avanzó hasta las fases de preguntas, respuestas y entrega de ofertas, pero se detuvo antes de la adjudicación, que estaba prevista para el 16 de octubre.

