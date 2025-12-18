Perrito que paralizó el Metro de Quito fue rescatado y podría ser adoptado

Personal del Metro, operadores y especialistas de la Unidad de Bienestar Animal se organizaron para rescatar al perro

El perrito no presentaba heridas, pero estaba asustado luego de permanecer atrapado en un espacio oscuro y ruidoso.

El inesperado protagonista de la paralización moment´nea en el Metro de Quito ya está a salvo. El perrito que el 17 de diciembre de 2025 obligó a suspender momentáneamente el servicio fue rescatado tras varias horas dentro de los túneles del sistema subterráneo.

Se trata de un can macho, de unos tres años, que ingresó a la estación San Francisco persiguiendo a un gato. Ambos animales corrieron y el perrito avanzó hasta un tramo de La Magdalena y San Francisco.

El Municipio detalló que, aunque no presentaba heridas, el animal estaba claramente asustado luego de permanecer atrapado en un espacio oscuro y ruidoso.

¿Cómo fue el operativo de rescate?

El operativo de rescate no fue sencillo. 15 personas, entre personal del Metro, operadores y especialistas de la Unidad de Bienestar Animal (UBA), se organizaron en dos frentes para evitar que el perro huyera y se internara aún más en el sistema.

Mientras un grupo ingresó por La Magdalena, el otro lo hizo desde San Francisco, cerrándole el paso de manera estratégica.

El mayor desafío fue controlar el miedo del animal. Finalmente, tras ubicarlo, los rescatistas lograron contenerlo con cobijas y ponerlo a salvo sin que sufriera daños. Veterinarios de la UBA lo revisaron en el lugar y confirmaron que estaba en buenas condiciones.

Se busca un hogar definitivo

Luego del rescate, el perrito fue trasladado al Centro de Atención Veterinaria, Refugio y Acogida Temporal Quito Sur, donde permanecerá bajo observación y recibirá una evaluación más completa. Mientras tanto, ya hay personas interesadas en darle un hogar definitivo.

El gato también fue rescatado sano y salvo en el área de Talleres y Cocheras del sistema subterráneo. Gracias al trabajo coordinado durante el rescate, ahora será acogido por la empresa CAF, constructora de los trenes del Metro, que se hará cargo de su cuidado y le ofrecerá un hogar definitivo.

