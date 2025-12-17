Rejas, alambres y hacinamiento: así operaba un centro de rehabilitación en Pomasqui

En el centro de rehabilitación se encontraron siete pacientes y un menor de edad

Enel centro había rejas en puertas y ventanas y alambres de púas dentro de un dormitorio.

Un centro de rehabilitación que operaba de forma clandestina fue intervenido el 16 de diciembre de 2025 en Pomasqui, en el norte de Quito, durante un operativo que reveló varias irregularidades y condiciones de riesgo para las personas internadas.

Según informó la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), en el lugar se encontraron siete pacientes y un menor de edad.

Las autoridades sospechan que habría más internos, pese a que el establecimiento no contaba con permisos para funcionar ni con condiciones mínimas de seguridad.

Durante la inspección se evidenciaron rejas en puertas y ventanas, alambres de púas dentro de un dormitorio y en el cerramiento interno, además de hacinamiento.

También se hallaron chalecos de rescate, esposas, cuchillos al alcance de los pacientes y una bala, elementos que representaban un serio riesgo para la integridad de quienes permanecían en el sitio.

Clausura del centro de rehabilitación clandestino

Personal del Ministerio de Salud realizó la valoración médica a los internos y determinó que algunos se encontraban retenidos en contra de su voluntad, mientras recibían supuestos tratamientos para adicciones.

De acuerdo con el reporte de Acess, uno de los internos relató que una paciente habría sido víctima de maltrato físico y que logró escapar del lugar.

Ante la gravedad de los hallazgos, Acess dispuso la clausura del centro como medida preventiva para proteger a los pacientes y garantizar su seguridad. El operativo contó con el apoyo de la Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Control (AMC), la Policía Judicial y el Ministerio de Salud.

Según las cifras de la AMC, en 2024 inició 19 procesos de sanción y ejecutó 10 clausuras. Mientras que, hasta noviembre, se contabilizaron 21 clausuras, motivadas por riesgos sanitarios, falta de permisos y denuncias de actividades ilícitas.

🚨 En un operativo interinstitucional, intervenimos un centro de rehabilitación clandestino en #Pomasqui, norte de #Quito. Se hallaron 7 pacientes y un menor, con indicios de que más internos permanecían en el lugar sin condiciones adecuadas ni permiso para su funcionamiento.



⬇️ pic.twitter.com/UeRThtTvKe — Acess Ecuador 🇪🇨 (@Acess_Ec) December 17, 2025

