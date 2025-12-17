Se habilita la circulación entre Tumbaco y Pifo tras meses de obras

La reapertura incluye también los accesos al puente de El Chiche y a Puembo

Según el Municipio, tras completar la rehabilitación vial en el tramo Puembo-Pifo, más de 57.000 usuarios se benefician.

Después de varios meses de trabajos y molestias para los conductores y moradores, desde el 10 de diciembre de 2025 se volvió a habilitarpor completo la circulación vehicular entre el sector de El Arenal, en Tumbaco, y el intercambiador de Pifo, en la av. Oswaldo Guayasamín, al oriente de Quito.

Te invitamos a leer: Pelea entre un perro y gato provoca retrasos en el Metro de Quito

La reapertura incluye también los accesos al puente de El Chiche y a Puembo, un alivio para quienes usan a diario esta ruta.

Compra de troles en Quito: Unops defiende proceso tras informe de Contraloría Leer más

Con esta intervención se cerró el primer tramo de un proyecto de rehabilitación integral de 11 kilómetros, en una vía por la que circulan alrededor de 57.000 usuarios cada día.

Aunque la circulación ya está totalmente habilitada, en los próximos días se realizarán trabajos puntuales de señalización horizontal en algunos puntos, sin que esto implique nuevos cierres o desvíos.

Según el Municipio, la intervención de la vía consistió en una rehabilitación estructural completa del asfalto, necesaria por el intenso tráfico que soporta esta arteria que conecta el Distrito Metropolitano de Quito con parroquias del nororiente como Pifo, Yaruquí y Tababela.

La avenida Oswaldo Guayasamín, también conocida como la Interoceánica, es además la principal ruta de acceso al aeropuerto internacional Mariscal Sucre. Por esta razón, su deterioro era una de las principales quejas de conductores particulares, transporte público y carga pesada.

Lo que viene: intervención en Cumbayá

Con este tramo ya concluido, el siguiente frente de trabajos se trasladará a Cumbayá, específicamente al sector de La Praga, una zona de alta actividad comercial cercana al centro comercial Scala. Las obras están previstas que arranquen el 2 de enero de 2026.

Según lo planificado, los trabajos se coordinaron previamente con vecinos, comerciantes y operadores de transporte público, con el objetivo de definir cierres viales, desvíos y rutas alternas que reduzcan al mínimo el impacto, especialmente durante la temporada festiva y de mayor movimiento comercial.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!