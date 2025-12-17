Pelea entre un perro y gato provoca retrasos en el Metro de Quito

El inusual hecho se registró la mañana de este 17 de diciembre de 2025

El sistema de transporte subterráneo opera desde diciembre de 2023 en la ciudad.

Un hecho inusual se registró la mañana de este 17 de diciembre de 2025 en el sistema Metro de Quito, cuando un perro y un gato ingresaron a una de las estaciones del sistema y terminaron en la vía férrea, lo que obligó a retrasar la operación.

Debido al ingreso de los dos animales y que ambos llegaron hasta las rieles del tren, se activó los protocolos de seguridad y provocó retrasos en toda la línea. La estación exacta donde ocurrió el incidente no fue precisada.

A las 09:01, a través de su cuenta oficial en la red social X, el Metro de Quito informó que “por la presencia de fauna urbana en la vía, y con el fin de cuidar su vida, se registran retrasos en toda la línea”.

La empresa añadió que sus equipos operativos trabajaban para normalizar el servicio “lo antes posible”.

Malestar en los usuarios

El inusual episodio, desconocido por los usuarios, generó malestar. Los pasajeros expresaron sus quejas en redes sociales debido a las demoras y la falta de información oportuna.

Paola F. (@lapolaparis) escribió: “Colapsado el Metro de Quito, el tren esperando en cada estación como bus en la Naciones Unidas. Llegamos con 15 minutos de tardanza a la estación de destino y una fila enorme en la estación de La Magdalena para entrar a la estación. ¿Será que podemos confiar en este servicio?”.

Otros pasajeros cuestionaron la comunicación del incidente. “Debieron avisar antes, casi 10 minutos de espera entre unidad y unidad, sin contar que las unidades ya venían abarrotadas; en total 30 minutos en la parada esperando”, publicó Diara C. (@Dianacelit).

Horas después, el servicio fue normalizado y al momento el sistema opera con normalidad.

