Decomisan 68 radios de dudosa procedencia en un local del norte de Quito

En el negocio también se vendía artículos de segunda mano

Los dueños no pudieron justificar la procedencia de los radios.

Un local dedicado a la venta de artículos de segunda mano, que funcionaba junto a una mueblería y frente a un hospital en Calderón, fue clausurado durante un operativo conjunto entre la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Policía Nacional, en el norte de Quito.

La intervención evidenció una variedad de objetos cuya procedencia no pudo ser justificada por los propietarios del negocio.

La AMC detalló que en el lugar se encontraron parlantes, teléfonos inalámbricos, prendas de vestir y 68 radios de vehículos. De estos últimos, apenas cinco contaban con documentos que acreditaban su origen legal. El resto fue incautado por la Policía para continuar con las investigaciones.

Alertas de la comunidad

El operativo se realizó luego de varias alertas ciudadanas. Vecinos del sector habían advertido sobre una posible comercialización de artículos de dudosa procedencia y, además, denunciaron que el local se convertía los fines de semana en un “amanecedero”, donde se consumía alcohol hasta la madrugada, alterando la tranquilidad del barrio.

Edwin Chicaiza, líder zonal de la AMC en Calderón, señaló que además de la clausura de esta presunta cachinería, el responsable podría enfrentar una multa de hasta 3.760 dólares por el mal uso del permiso comercial.

Según datos de la entidad de control, en lo que va de 2025 se han clausurado 11 establecimientos en Quito por no poder justificar la procedencia de los productos que ofrecían.

Las autoridades aseguran que los operativos continuarán, especialmente en zonas donde los vecinos han reportado irregularidades y problemas de convivencia.

