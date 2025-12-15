Revisión vehicular en Quito: AMT anuncia horarios especiales para diciembre

La AMT anunció cambios en los horarios de atención en los centros de revisión vehicular para diciembre

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó los horarios de atención que regirán durante diciembre de 2025 en los Centros de Revisión Vehicular (CRV) de la Florida, Carapungo, Guajaló, Los Chillos, San Isidro del Inca y Guamaní, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía el cumplimiento de la revisión técnica vehicular y la matriculación.

Según el cronograma oficial, la atención será de lunes a viernes, de 07:30 a 17:00. De manera excepcional, el sábado 13 de diciembre los centros atenderán de 07:30 a 14:00, mientras que los sábados 20 y 27 el horario se extenderá de 07:30 a 17:00.

En tanto, el viernes 26 de diciembre la jornada se extenderá hasta las 18:00.

La AMT recordó a los propietarios de automotores que es obligatorio realizar la revisión y matriculación vehicular dentro de los plazos establecidos, de acuerdo con el último dígito de la placa, a fin de evitar sanciones económicas.

Sanciones por incumplir en el trámite

La multa por incumplir la calendarización es de$ 25, a lo que se suma un recargo anual de $ 25 por no cancelar los valores de la matrícula.

Además, se aplica una sanción de $ 50 por convocatoria, correspondiente a la inasistencia o a no aprobar la revisión vehicular.

Finalmente, la entidad municipal señaló que las fechas de cierre del año fiscal serán socializadas oportunamente a través de sus canales oficiales, una vez que la AMT reciba la notificación correspondiente por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Diciembre, último mes para cumplir con la revisión

Según los registros de la entidad municipal, entre enero y noviembre de 2025 pasaron por los centros 389.247 vehículos que aprobaron la revisión. Mientras que otros 167.776 estuvieron “condicionados”, es decir, con observaciones que deben corregirse para obtener el visto bueno. En total, 490.086 automotores lograron matricularse en lo que va de 2025.

Pero todavía queda un número significativo de vehículos que no han cumplido con el trámite. Sus propietarios pueden hacerlo durante diciembre, aunque deberán asumir las multas por saltarse la calendarización oficial.

