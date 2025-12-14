Crimen en Quito: pasajero murió tras perseguir a los asaltantes de un bus

La víctima habría bajado del bus detrás de los atacantes y fue agredida con un arma blanca, lo que le provocó la muerte

Imagen referencial. Los delincuentes se llevaron las pertenencias de los pasajeros.

Un pasajero de transporte público fue atacado mortalmente con un arma blanca luego de que dos hombres asaltaran a una unidad en el centro de Quito.

El hecho se registró el 13 de diciembre de 2025 y derivó en la aprehensión de dos presuntos implicados, informó la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) tomaron conocimiento de una persona fallecida a causa de heridas provocadas con un arma blanca.

Las primeras investigaciones determinaron que la víctima se movilizaba en una unidad de transporte público cuando los antisociales la abordaron y comenzaron a sustraer las pertenencias de los pasajeros.

La Policía detalló que tras cometer el asalto, los sujetos descendieron del vehículo y huyeron del lugar. La víctima habría bajado del bus detrás de los atacantes y, en medio de los hechos, fue agredida con un arma blanca, lo que le provocó la muerte.

Dos detenidos implicados en el crimen

Luego de levantar los indicios y aplicar técnicas de investigación, la Policía ejecutó un operativo en el Distrito Manuela Sáenz (centro de la capital) que permitió la aprehensión de dos hombres presuntamente vinculados con el crimen.

Los ciudadanos aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el inicio del proceso legal correspondiente.

Mientras tanto, la Policía Nacional reiteró que continuará ejecutando acciones operativas y preventivas para fortalecer la seguridad ciudadana y el orden público, especialmente en el sistema de transporte público.

Otros aprehendidos por una muerte violenta

La mañana del 12 de diciembre, un hombre fue asesinado a tiros en el sector de Mena del Hierro, en el norte de Quito. El crimen ocurrió alrededor de las 07:10, en la intersección de la avenida Occidental y Julio César Villacres, donde transeúntes alertaron sobre la presencia de una persona tendida en la vía pública.

Al llegar al sitio, los agentes policiales confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales y presentaba heridas provocadas por arma de fuego.

Tras las investigaciones, el análisis de la escena y de información recabada en el sector, los investigadores identificaron posibles rutas de escape utilizadas por los responsables.

Las diligencias condujeron hasta el sector de Rancho San Antonio Alto, donde se realizó un allanamiento que permitió la aprehensión de un adolescente en conflicto con la ley. En el lugar también fue retenida una motocicleta que, según las indagaciones, se habría utilizado durante el ataque.

La operación continuó horas después con el apoyo de unidades tácticas e inteligencia policial. En la Terminal Terrestre de Carcelén fueron localizados y detenidos otros dos hombres adultos que presuntamente intentaban abandonar la ciudad. Se trata de jóvenes de 20 y 24 años, ambos ecuatorianos y con antecedentes por robo.

