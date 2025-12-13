Expreso
Uno de los tres accidentes en la av. Simón Bolívar ocurrió en la Ruta Viva. Allí dos personas quedaron heridas.
Accidentes y un bus averiado congestionan el tráfico en Quito

Accidentes en la av. Simón Bolívar y en la av. 10 de Agosto afectaron el paso. Hay tráfico en el centro de Quito

Al menos seis siniestros viales afectaron la circulación vehicular en Quito hasta el mediodía de este sábado 13 de diciembre de 2025, según reportó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en el fin de semana.

Tres de las emergencias ocurrieron en la avenida Simón Bolívar. En esa arteria vial hubo un accidente en el puente de Gualo, una colisión en el desvío hacia la av. Granados y un choque en el intercambiador de la Ruta Viva.

Este último accidente dejó dos personas afectadas y causó daños en la parte del motor del vehículo. Los socorristas del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para ayudar a los afectados, quienes recibieron atención prehospitalaria.

Los otros percances viales ocurrieron entre las avenidas 10 de Agosto y José Villalengua, en el sector Iñaquito; en la av. 10 de Agosto y Pereira y en la av. Pedro Vicente Maldonado y Guayanay Ñan. No se informó sobre personas heridas en esos casos.

Fuerte congestión en el centro

Los accidentes de tránsito han incidido en el tráfico que existe en Quito en este sábado. Desde tempranas horas, la AMT señaló que había alta congestión en los sitios de los percances y en el Centro Histórico.

Según la Agencia, en el Tejar la afluencia de personas era alta y los parqueaderos públicos lucían llenos. Además, un bus se averió en el carril derecho del túnel de San Roque, lo cual paralizó la circulación en esa zona de ingreso al casco colonial.

Los usuarios también reportaron que el tránsito colapsó desde el sector de Chimbacalle (sur) hasta San Blas (centro). En este último lugar había autos detenidos sobre la calle Guayaquil, en sentido norte - sur.

