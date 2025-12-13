Expreso
Controles viales Quito
Hasta el 14 de diciembre se desplegarán 81 operativos en todo el Distrito Metropolitano de Quito.Foto: cortesía / AMT

Alcohol, velocidad y mal parqueo: así serán los controles viales este 13 de diciembre

Se busca frenar conductas de riesgo y ordenar la circulación en distintos puntos de la ciudad

Las calles de Quito estarán vigiladas este sábado 13 de diciembre de 2025. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará un operativo amplio que apunta a frenar conductas de riesgo y ordenar la circulación en distintos puntos de la ciudad, especialmente en zonas de alta afluencia nocturna y vías rápidas.

Desde la mañana del sábado 13, hasta la madrugada del domingo 14, los controles se concentrarán en sectores clave. En la extribuna de los Shyris, por ejemplo, habrá verificación de competencias en la vía pública, entre las 21:00 y las 02:00. 

Más tarde, la atención se moverá a la Reina Victoria y la Foch, donde el mal estacionamiento será motivo de sanción entre las 02:00 y las 04:00.

Durante el día, los agentes recorrerán varios barrios. En la calle 13 de Junio (10:00 a 12:00) y en Carcelén Alto (13:00 a 14:00) también se vigilará a los vehículos mal parqueados. 

El control de placas se realizará en el Museo Solar (16:00 a 18:00) y en la Galo Plaza Lasso con Rafael Ramos (15:00 a 16:30).

Habrá además operativos específicos para distintos tipos de transporte. En la Panamericana Norte y Gabriel García Moreno se controlará al transporte interprovincial (10:00 a 12:00), mientras que en la avenida Simón Bolívar y la calle Sarahurco, sector Más Gas, se revisará al transporte pesado en el mismo horario.

Control de velocidad y alcohol

El alcohol y la velocidad no quedarán fuera. El estado de embriaguez será controlado en el intercambiador de Carcelén, de 08:00 a 10:00. 

La velocidad tendrá controles preventivos en la Mariscal Sucre y Pedro Concha (15:00 a 16:00) y de límites máximos en la Ruta Viva, a la altura del kilómetro 8 (13:00 a 14:00). En la noche, los taxímetros serán revisados en la avenida Río Amazonas y el Pasaje Amazonas, de 21:00 a 22:00.

De acuerdo con el Municipio, el despliegue forma parte de un plan mayor: entre el 11 y el 14 de diciembre se ejecutarán 81 operativos en todo el Distrito Metropolitano.

