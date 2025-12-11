Pugna entre el Municipio de Quito y Sercop le pasa factura a comerciantes

El alcalde presentó un balance positivo de las fiestas, pese a trabas en procesos en el Sercop

Las fiestas por la fundación de Quito se celebraron este 2025 bajo la sombra de la disputa entre el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y el Municipio de Quito. Aun así, la Alcaldía aseguró que el balance general fue positivo y que la ciudadanía respondió masivamente a las actividades que sí lograron concretarse.

El alcalde, Pabel Muñoz, sostuvo que “pese a los obstáculos, los quiteños festejaron en los barrios, en las plazas, apropiándose del espacio público. Recuperamos eventos populares que históricamente eran parte de estas fiestas”, manifestó al presentar el balance de la agenda programada.

Según el Municipio, se realizaron más de 200 actividades que movilizaron a miles de personas durante varios días: conciertos multitudinarios, festivales gastronómicos, encuentros rurales, eventos barriales, desfiles tradicionales y serenatas.

Uno de los eventos destacados fue la Sal Quiteña, que contó con la participación de 56 establecimientos. En solo dos días, este festival gastronómico generó un movimiento económico de $393.000, superando los registros de 2024.

La Mariscal fue otro de los puntos de la celebración. La Cangrejada Fest y otros encuentros dinamizaron la zona y beneficiaron a cafeterías, restaurantes, tiendas y servicios. En los valles, el Chulla Asado convocó a 15.000 asistentes y movió más de $200.000 entre los negocios participantes y el comercio aledaño, de acuerdo con el Cabildo.

El sector privado, optimista

Desde el sector privado, el balance también fue positivo. Diego Vivero, representante de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha (Agrepi), aseguró que las fiestas superaron las del año pasado. “La actividad privada tuvo un protagonismo especial, sobre todo por la suspensión de varios eventos públicos por el tema del Sercop y el Municipio”, señala.

Para Vivero, estos resultados confirman que Quito se mueve gracias a su gente, no por lo que el Municipio y el Gobierno hagan o dejen de hacer. Sostiene que el papel de las autoridades debería centrarse en facilitar el trabajo del sector privado, no entorpecerlo.

Añade que la facturación del gremio creció en promedio un 20 % en comparación con 2024. Y que restaurantes, hoteles y otros negocios, especialmente en el Centro Histórico, recuperaron dinamismo con la organización de fiestas, eventos y presentaciones de bandas de pueblo.

Sin embargo, Vivero menciona una debilidad: la falta de un evento central que articule toda la agenda festiva. “Las fiestas de Quito necesitan un evento de una semana, con la magnitud y el impacto que tuvo la feria Jesús del Gran Poder. Necesitamos algo que movilice al público, que genere empleo y dinamice a toda la ciudad”, plantea.

Las celebraciones por las fiestas de fundación de Quito incluyeron más de 200 actividades. Foto: Gustavo Guamán / Expreso

Pero mientras algunos sectores celebran, otros contabilizan pérdidas. El Municipio reconoció que 4.372 artistas no pudieron ser contratados, lo que afectó la economía de miles de familias que dependen de sus presentaciones en esta temporada. A esto se sumaron 7.800 trabajadores vinculados a servicios culturales, producción, limpieza, seguridad y equipos técnicos, que se quedaron sin actividad debido a la suspensión o retraso de eventos.

Comerciantes afectados por la pugna

El impacto negativo también golpeó al sistema de comercialización minorista. Carlos Castellanos, coordinador de la Federación de Comerciantes y de los Mercados de Pichincha (Fedecomip), lamentó que la disputa institucional impidiera generar el ambiente festivo que históricamente va del 22 de noviembre al 6 de diciembre. “La pugna no permitió una reactivación económica como en años anteriores”, recalca.

Como organización no pudieron realizar la ‘Fedecomip canta a Quito’, que incluía cuatro eventos tradicionales. Solo lograron organizar uno, en la Ciudadela Ibarra (sur), pero a “destiempo y sin las expectativas de siempre”.

Castellanos recordó que los eventos de Fedecomip, con 35 años de historia, solían desarrollarse en el Parque de las Tripas, el playón de La Marín, el mercado de Chiriyacu y la Plaza Cívica de Carapungo. Su organización empezaba desde julio y requería planificación, permisos y gastos logísticos.

“Las pérdidas son cuantiosas. Miles de dólares se perdieron por no poder ejecutar estas actividades que dinamizan a los comerciantes populares”, expresa. También criticó que las ferias navideñas enfrenten ahora trabas adicionales.

“Esta disputa tiene afectadas a las economías populares. El Gobierno no da paso y la Alcaldía no busca alternativas”, lamenta el dirigente.

