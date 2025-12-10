¿Cómo le va a Quito al cierre de 2025? Esto revela el Informe de Calidad de Vida

Entre cuatro y seis de cada 10 quiteños dijeron sentirse más seguros que en 2024

Este 10 de diciembre de 2025 se repsentaron los resultados del Informe de Calidad de Vida y Percepción Ciudadana 2025.

La iniciativa Quito Cómo Vamos presentó este 10 de diciembre de 2025 los resultados del Informe de Calidad de Vida y Percepción Ciudadana 2025, que revela un panorama mixto en la capital: aunque la sensación de seguridad mejora, la desconfianza en las instituciones, el aumento del uso de armas de fuego y el deterioro económico siguen marcando la ciudad.

Los datos muestran un incremento en la percepción de seguridad y de cuatro a seis de cada 10 quiteños dijeron sentirse más seguros que en 2024. La mejora también se refleja en los espacios públicos: el 50 % afirmó sentirse muy seguro o algo seguro en parques, plazas y calles, frente al 41 % del año anterior.

Además, la victimización descendió: el 32 % reportó haber sufrido un delito, principalmente robos, una caída respecto al 37 % de 2024.

Sin embargo, la confianza en la justicia continúa siendo uno de los mayores déficits. Solo una de cada cuatro víctimas presenta denuncias y, más preocupante aún, el 85 % de la población aprueba tomar justicia por mano propia. Entre jóvenes de 18 a 25 años, este respaldo asciende al 91 %.

Bajan los homicidios, sube el uso de armas de fuego

Quito registró 245 muertes violentas en 2024, un 16,7 % menos que las 294 de 2023. Pese al descenso, el informe advierte sobre un cambio en la naturaleza de estos crímenes. El 58,4 % fue cometido con armas de fuego, cifra que refleja un crecimiento de 48,8 puntos porcentuales desde 2020.

Este incremento sostenido muestra que el armamento se consolida como el principal mecanismo para ejercer violencia en la capital.

Economía: más pobreza y pesimismo sobre las condiciones actuales

El informe también expone retrocesos significativos en el bienestar material. La pobreza por ingresos en el área urbana subió del 11,6 % en 2023 al 13,1 % en 2024, y aumentó la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. A esto se suma una menor cobertura del bono de desarrollo humano, lo que profundiza la vulnerabilidad en varios sectores.

En cuanto a la economía del hogar, un 25 % de los encuestados afirmó que su situación ha empeorado, 56 % considera que se mantiene igual y 19 % que ha mejorado. De cara al futuro, el 61 % cree que la situación mejorará, mientras que un 11 % teme un deterioro.

Movilidad: insatisfacción con el transporte público

Solo 13 % de los ciudadanos se siente satisfecho con el transporte público. Un 47 % dice estar “algo satisfecho”, mientras que el 30 % está poco satisfecho y el 10 % nada satisfecho.

El alcalde, Pabel Muñoz, reconoció los desafíos pendientes, como el aumento del comercio autónomo, vinculado en parte a la migración interna por violencia en el país, y las mejoras en el sistema de transporte. Aseguró que desde el 31 de marzo funcionará el sistema integrado de recaudo en el Trole y la Ecovía, así como nuevas herramientas de información para el usuario.

Identidad y vivienda: orgullo por la ciudad, pero alto costo de habitarla

A pesar de las dificultades, el 82 % de los quiteños declara sentir orgullo por su ciudad, destacando su patrimonio, cultura y calidad de vida.

Para Gabriel Ocampo, director ejecutivo de Tandem, este sentimiento convive con problemas críticos como la inseguridad asociada al mayor uso de armas de fuego, los siniestros viales y la compleja situación de vivienda, marcada por alquileres elevados y dificultades para cubrir reparaciones.

Ocampo subrayó que los resultados del informe son una herramienta clave para orientar políticas públicas y mejorar las condiciones de vida en la capital.

