Fiestas de Quito cierran con cinco fallecidos y 38 conductores ebrios aprehendidos

Entre el 4 y 7 de diciembre se registraron 53 siniestros de tránsito, que dejaron 33 personas lesionadas y cinco fallecidos

La AMT realizó 128 operativos durante el feriado por las fiestas de Quito.

Las celebraciones por las fiestas de Quito dejaron un balance preocupante en las vías de la capital. En apenas tres días, entre el jueves 4 y el domingo 7 de diciembre, los operativos de control ejecutados por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dejaron decenas de conductores en estado etílico aprehendidos, múltiples siniestros y cinco personas fallecidas.

Según datos del Municipio, la AMT realizó 128 operativos durante el feriado por las fiestas. Como resultado, se emitieron 1.607 citaciones y 60 conductores fueron aprehendidos. De ellos, 38 manejaban bajo los efectos del alcohol, 14 estuvieron involucrados en siniestros con heridos, siete ocasionaron choques en estado etílico y uno provocó un siniestro con resultado fatal.

Las cifras evidencian que el consumo de alcohol al volante se mantiene como uno de los principales detonantes de tragedias durante la temporada festiva. Solo del 4 al 7 de diciembre se registraron 53 siniestros de tránsito, que dejaron 33 personas lesionadas y cinco fallecidos.

Controles a chivas, transporte pesado y placas

Los operativos se enfocaron en revisar el estado de embriaguez de los conductores, así como el control a chivas, transporte pesado y el cumplimiento de la normativa de placas. En total, 142 vehículos fueron trasladados a los Centros de Retención Vehicular (CRV):

- 92 por estar involucrados en siniestros

- 38 por conducción en estado etílico

- Cinco por matrícula caducada

Tres por llantas lisas

Dos por transporte informal

Uno por mal estacionado y uno por abandono

Controles en el transporte público

Los controles se extendieron también a las terminales terrestres. Un total de 5.920 unidades de transporte público fueron fiscalizadas; sin embargo, solo 300 recibieron autorización para operar y 620 quedaron suspendidas.

En la terminal de Carcelén se registró uno de los casos más graves: un conductor de transporte público fue aprehendido después de obtener un resultado de 1.78 g/L en la prueba de alcohotest.

La AMT recordó que el límite permitido para este tipo de servicio es de 0.1 g/L, por lo que el infractor podría enfrentar 90 días de prisión, la pérdida de los 30 puntos de su licencia y la retención del vehículo por 24 horas.

Ante este panorama, el Municipio de Quito hizo un llamado urgente a la ciudadanía para ejercer corresponsabilidad y evitar tragedias prevenibles. La AMT anunció que mantendrá y reforzará los operativos preventivos y de control durante todo diciembre.

