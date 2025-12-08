Colectivos protestan en Quito por el retraso en ordenanza que regula la pirotecnia

Diciembre es el mes que más fuegos articiales se utilizan en la ciudad.

Casi un año ha transcurrido desde que el Concejo Metropolitano de Quito recibió el proyecto de ordenanza para regular el uso de la pirotecnia. Sin embargo, durante todo el 2025 el tema no ha sido tratado en segundo debate.

Ante la falta de avances, diversos colectivos anunciaron un plantón para este 9 de diciembre de 2025 frente al Palacio Municipal, en la Plaza Grande, para exigir que el Concejo retome la discusión y apruebe una normativa que, según dicen, es urgente especialmente en estas fechas donde la pirotecnia aumenta.

Betty Sarango, representante de la fundación Carapungo en Acción, señala que la decisión de movilizarse surgió luego de un año sin que el tema se debata en el Concejo.

“Hubo mesas de trabajo en diciembre de 2024 y desde ahí no hay una respuesta. Diciembre es un mes complicado porque el exceso de pirotecnia afecta a personas con autismo, a los animalitos y al medioambiente”, explicó.

Desde organizaciones de protección animal también existe frustración. Cristina Alarcón, vocera de Protección Animal Ecuador, recuerda que su colectivo participó como silla vacía en el debate técnico del 2024 y contribuyó a construir la propuesta.

“Ese mes la Comisión de Salud presentó el informe para segundo debate, pero luego de un año no se ha convocado al Concejo. Estas fechas son las más críticas. Para algunas personas la pirotecnia es diversión, pero para otras significa sufrimiento y afecta a personas con autismo, adultos mayores, bebés, animales y aves, muchas de las cuales mueren”, alertó.

Sufrimiento para animales de compañía

Alarcón enfatizó que los animales de compañía sufren ataques de pánico, huyen y se pierden, o pueden incluso morir por el impacto del ruido. También recordó que existen alternativas seguras y modernas: pirotecnia no sonora, espectáculos luminosos, drones y shows de luces que no generan sufrimiento. Pese a los múltiples oficios enviados por la sociedad civil, aseguran que no han recibido respuesta.

Una ordenanza con respaldo técnico y social

La propuesta de regulación fue aprobada en diciembre de 2024 dentro de la Comisión de Salud del Concejo Metropolitano. El borrador plantea prohibir el uso y la comercialización de pirotecnia sonora en todo el Distrito Metropolitano de Quito, e incentiva alternativas como espectáculos LED, mapping y drones.

El concejal Andrés Campaña, proponente de la ordenanza, señaló que la pirotecnia tradicional alcanza niveles de ruido superiores a los 160 decibeles, cuando el límite de tolerancia humana está en 65. Esta contaminación sonora, dijo, genera estrés, ansiedad y pánico, además de impactos severos en grupos vulnerables.

En la elaboración del proyecto participaron más de 15 instituciones municipales, delegados del Gobierno, el sector productivo, organizaciones sociales, colectivos de defensa animal y representantes de personas con autismo. A lo largo del proceso se realizaron varios ajustes al texto para incorporar más observaciones.

