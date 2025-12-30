Desafíos críticos en 2026 para Noboa y su gobernabilidad

Las coyunturas y demandas sociales requerirán de medidas para no afectar su aceptación. La seguridad es prioridad

El 2026 será un año en el que Daniel Noboa tendrá que gobernar sin procesos electorales ni consultas populares previstas.

La llegada del 2026 será un momento clave para el régimen. Una vez terminadas las fiestas, Ecuador retomará sus actividades y el presidente Daniel Noboa deberá atender los conflictos que se han generado en este mes y otros que quedaron pendientes del 2025, con el desafío de mantener la gobernabilidad en un año sin elecciones.

Los retos inmediatos se relacionan con el temor por el posible retorno de los apagones ante el clima caluroso y el fracaso de las contrataciones con Progen y Austral Technical Management (ATM) para obtener energía termoeléctrica, así como la indignación desatada por el escándalo de las presiones del Consejo de la Judicatura (CJ) a los magistrados para favorecer a narcotraficantes, como se reveló tras la renuncia del juez Carlos Serrano, quien fue amenazado por el serbio Jezdimir Srdan, en el caso Euro 2024.

A esos hechos se suman los efectos del resultado adverso de la consulta popular. “Marca un punto de inflexión. Hay un antes y después, es un hito que le podría generar una descomposición en el manejo de la mayoría de la Asamblea Nacional”, dice el consultor Pedro Donoso.

La pérdida, además, le obliga a superar el tema electoral. “La narrativa ni las campañas de comunicación ya no bastan porque debe recomponer el tejido político”, observa el analista Matías Abad.

¿Se avecinan nuevos cuestionamientos contra Noboa?

En ese escenario complejo, el presidente podría generarse otro problema por su ausencia extendida en enero. “En un contexto de incertidumbres por la situación eléctrica y el calentamiento de la opinión de crecientes críticas por el manejo de la justicia, donde se está señalando al Gobierno por decisiones del fiscal Carlos Alarcón y la presidencia de Mario Godoy en el CJ, que se ausente solo puede empeorar las cosas”, sostiene el analista político César Febres-Cordero.

Si bien los hechos coyunturales han tenido impacto, estos no han desplazado a los temas que más interesan. Según un sondeo publicado por Cedatos, en este 2026 los ecuatorianos tiene altas expectativas sobre seguridad (30,2 %), progreso económico (26,4 %) y empleo (20 %).

Claridad en el combate a la inseguridad

En ese sentido, el Gobierno debería establecer un plan claro de seguridad. “Las tácticas como ir por cabecillas o trasladar al Bloque de Seguridad a una ciudad, que ya se dejó de hacer, o el supuesto plan Fénix, nunca terminan de decirnos cuál es realmente el plan y cuándo tendremos resultados. Solo nos habla de la guerra”, analiza Febres-Cordero.

Al respecto, el desafío será “empezar a cerrar la brecha entre la percepción del mensaje oficial y lo que ocurre en los territorios, porque la gente asume el aumento del IVA, el encarecimiento de los bienes y la eliminación de subsidios, pero no se ve una mejora de la calidad de vida, con cerca de 10.000 muertes violentas y las crisis en los sistemas de salud y educación”, considera Abad.

Los retos a nivel político

Otro tema de gran importancia será el gobernar sin mayorías estables en el Legislativo y con miras a las elecciones seccionales de 2027. “Los actores políticos podrían ver una oportunidad de tener más visibilidad para posicionarse como candidatos o formarían un nuevo bloque que condicione el apoyo para ADN”, alerta.

Para Donoso, también se deberá trabajar por lograr una estabilidad y percepción positiva. “Está sujeta a la gestión y el estado de ánimo, resolviendo temas de salud, inseguridad, etc.”.

El fantasma de las demandas tras el paro

Finalmente, el régimen no tiene que olvidar el riesgo de que se active un gran frente social que no quedó resuelto luego del paro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

“Es una posibilidad, el Gobierno debe ver cómo compensar. Los transportistas han sido un grupo fácil de desactivar, pero habrá que ver si el paro lo sostienen otros actores. Allí también se mirará si el movimiento indígena tendrá suficiente músculo y recursos para seguir”, indica Febres-Cordero.

“No sería un estallido súbito, pero si no se da atención a esas demandas, la calle podría volver a ser el árbitro de la política del país”, acota Abad.

Noboa saldrá del país casi todo enero

El presidente Daniel Noboa viajará fuera del Ecuador desde este jueves 1 hasta el 15 de enero para disfrutar de su período de vacaciones y por “asuntos de carácter personal”.

Luego, tomará seis días más para cumplir con un viaje oficial, como parte de su agenda internacional en Davos (Suiza), para participar en el Foro Económico Mundial. Y entre el 22 y 25 de ese mes se trasladará a Bélgica.

Administración El 2026 será el primer año en que Noboa gobernará sin interrupciones de elecciones ni consultas populares, como ocurrió en 2024 y 2025.

