Gobierno se reunió con autoridades de Loja por cierre fronterizo: ¿qué conversaron?

El Gobierno del presidente Daniel Noboa sostiene que la decisión es para combatir al crimen organizado

Nathy Morillo, ministra de Gobierno, lideró la conversaciones sobre el control del tránsito en zonas fronterizas.

La administración nacional centralizó el tránsito internacional únicamente en Rumichaca, al norte, y Huaquillas, al sur. La medida responde a criterios de seguridad nacional y análisis de inteligencia.

“El objetivo es combatir el crimen organizado que opera en zonas de frontera”, indicaron desde el Gobierno. La decisión busca proteger a la ciudadanía de delitos graves y mantener la integridad de las comunidades fronterizas.

Esta política está vigente desde el 24 de diciembre y pretende cerrar rutas utilizadas por economías criminales. Se busca prevenir la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal, la extorsión y el sicariato. Al mismo tiempo, se fortalece el comercio legal y se garantiza la seguridad de las comunidades fronterizas. Así lo explicó el Ministerio de Gobierno, asegurando que las rutas oficiales son prioritarias para el comercio formal.

Mesa de trabajo con autoridades locales

El 28 de diciembre de 2025 se realizó una mesa de trabajo con alcaldes y representantes de asociaciones productivas de Loja. Según el Ministerio de Gobierno, la reunión permitió coordinar acciones conjuntas y reforzar la vigilancia en la frontera. “Escuchamos a los ciudadanos y coordinamos acciones sin debilitar el control fronterizo”, indica el comunicado oficial.

La cita permitió establecer canales de cooperación entre el Gobierno y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, buscando resultados concretos. El encuentro abordó estrategias para garantizar fronteras seguras y ordenadas, combinando control y diálogo con los actores locales.La intención es que las políticas de seguridad no interfieran con el comercio legal ni la movilidad de personas y mercancías.

Con esta coordinación se busca prevenir que las economías ilícitas aprovechen zonas limítrofes poco vigiladas. El Ministerio de Gobierno reiteró que la colaboración local es clave para la efectividad de las medidas de control.

Cambios en el tránsito internacional desde el 24 de diciembre

El miércoles 24 de diciembre de 2025, el movimiento internacional cambió en el país tras una decisión del Gobierno que redefine las rutas habituales de viajeros y transporte. A través de un comunicado, se informó que solo dos puntos concentran desde esa fecha el cruce binacional. La prioridad del anuncio es reforzar el control del tránsito internacional y ordenar la movilidad en zonas fronterizas.

Al norte, Rumichaca queda como el único paso habilitado con Colombia, a través del Centro Nacional de Atención Fronteriza. Al sur, Huaquillas mantiene la operación con Perú mediante el Centro Binacional y el puente internacional. “Se mantendrán habilitados únicamente estos pasos”, detalla el comunicado, que señala que la medida responde a “razones de seguridad nacional”. Con ello, cualquier cruce deberá realizarse por estos puntos, mientras otros pasos quedan fuera de operación internacional.

La decisión fue informada a los gobiernos de Colombia y Perú, con lo que se oficializa un esquema único de tránsito internacional. Las autoridades indicaron que la ciudadanía deberá planificar sus viajes considerando esta disposición. El objetivo es concentrar controles, fortalecer la vigilancia y reducir riesgos asociados a actividades ilícitas en zonas de frontera.

