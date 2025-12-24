Cancillería fija qué pasos seguirán operativos en fronteras tras medida de seguridad

La medida limita el tránsito binacional y concentra la movilidad en dos puntos clave con países vecinos

Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) de Huaquillas, único paso habilitado en la frontera sur con Perú.

Desde este miércoles 24 de diciembre, el movimiento internacional cambia en el país. El Gobierno informó que solo dos puntos concentran ahora el cruce binacional. La decisión redefine rutas habituales de viajeros y transporte. La prioridad, según el anuncio, es el control del tránsito.

Al norte, Rumichaca queda como el único acceso con Colombia, a través del Centro Nacional de Atención Fronteriza. Al sur, Huaquillas mantiene operación con Perú, mediante el Centro Binacional y el puente internacional. “Se mantendrán habilitados únicamente” estos pasos, detalla el comunicado.

Control del tránsito binacional

La medida, precisa la autoridad, responde a “razones de seguridad nacional”. Con ello, cualquier cruce entre ambos países vecinos deberá realizarse por estos puntos. Otros pasos quedan fuera de operación internacional. El anuncio busca ordenar y vigilar la movilidad.

La decisión fue informada oportunamente a los gobiernos de Colombia y Perú. Con esto, se oficializa un esquema único de tránsito internacional. La ciudadanía deberá planificar viajes considerando esta disposición. El objetivo es concentrar controles y reducir riesgos.

Contexto binacional

Hallan rutas de transporte de explosivos y combustible en la frontera Ecuador-Perú Leer más

El 12 de diciembre, durante el XVI Gabinete Binacional en Carondelet, los presidentes de Perú, José Jerí, y de Ecuador, Daniel Noboa, anunciaron acuerdos en seguridad fronteriza. El eje central fue el uso de tecnología y la lucha contra la minería ilegal.

“Uno de los temas más importantes es la delincuencia organizada transnacional”, afirmó Jerí, al señalar la necesidad de actuar de forma conjunta en las fronteras. El mandatario peruano añadió que la tecnología complementará el trabajo de las fuerzas del orden, sin reemplazarlo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!