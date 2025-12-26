Asambleísta Juan González critica cierre de paso fronterizo en Loja: Esto dijo

El legislador anunció un pedido de información sobre la decisión adoptada por el Gobierno de Daniel Noboa

El asambleísta Juan Andrés González anunció el pedio de información sobre los pasos de frontera.

Desde el pasado 24 de diciembre de 2025, el cruce binacional se concentra únicamente en dos puntos: Rumichaca, al norte, y Huaquillas, al sur. La medida tiene como objetivo controlar el tránsito de personas. Sin embargo, en provincias como Loja han surgido quejas y uno de sus asambleístas anunció un pedido de información.

“Cerrar las fronteras de Loja sin planificación ni diálogo es una muestra más de un gobierno improvisado, insensible y profundamente egoísta con mi provincia”, señaló el asambleísta del correísmo Juan Andrés González.

El legislador anunció, además, que solicitó de manera formal información y explicaciones sobre la decisión adoptada por el Gobierno, pues considera que esta “genera un grave perjuicio a nuestra provincia y una legítima preocupación en los ciudadanos de los cantones fronterizos de Loja”.

“Con indignación y firmeza, esperamos una respuesta clara por parte del gobierno. Estaremos vigilantes y del lado de la ciudadanía, porque la improvisación no puede ni debe traer retroceso a Loja”, agregó González.

La medida, según precisó la autoridad, responde a “razones de seguridad nacional”. Con ello, cualquier cruce entre ambos países vecinos deberá realizarse exclusivamente por estos puntos, mientras que otros pasos quedan fuera de operación internacional. El anuncio busca ordenar y vigilar la movilidad.

La decisión fue informada oportunamente a los gobiernos de Colombia y Perú. Con ello, se oficializa un esquema único de tránsito internacional. La ciudadanía deberá planificar sus viajes considerando esta disposición, cuyo objetivo es concentrar los controles y reducir riesgos.

González invocó la Ley de Desarrollo Fronterizo

El jefe de la bancada correísta recordó que han existido acercamientos con asambleístas de las provincias fronterizas para exigir el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Fronterizo, vigente en la actualidad.

“Esta ley garantiza la dinamización de la economía, la inversión pública y privada, y el crecimiento sostenible de los sectores de frontera”, manifestó González.

No obstante, agregó que los asambleístas de ADN “han bloqueado cualquier intento por hacerla respetar”.

