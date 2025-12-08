525 estudiantes de Quito recibirán ayudas económicas para continuar sus estudios

Para los 525 estudiantes se destinará un monto total de $ 600.000

Los recursos pueden ser utilizados para cubrir gastos relacionados con la educación y también compra de equipos tecnológicos.

525 estudiantes universitarios de Quito recibirán un apoyo económico que les permitirá continuar y culminar sus carreras. La entrega se realizará el 9 de diciembre de 2025, a las 15:00, en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Estas ayudas forman parte de un programa del Municipio de Quito de continuidad educativa que durante 2025 distribuirá cerca de $ 600.000 entre jóvenes de la capital.

Los recursos pueden ser utilizados para cubrir gastos relacionados con la educación, y una parte también podrá destinarse a la compra de equipos tecnológicos, esenciales para acceder a la formación académica actual.

El programa está dirigido a estudiantes que cursan estudios de tercer nivel en instituciones de educación superior del Distrito Metropolitano de Quito.

El objetivo: reducir brechas

Según la Secretaría de Inclusión Social, el objetivo es reducir las barreras económicas que podrían interrumpir la trayectoria educativa de los jóvenes y ofrecerles mayores oportunidades de concluir sus estudios universitarios.

Con esta entrega, muchos estudiantes podrán cubrir gastos de matrícula, materiales de estudio y tecnología, aportando para que continúen con sus carreras sin interrupciones por dificultades económicas.

El monto asciende a $ 1.000 por una sola vez para jóvenes de 18 a 29 años.

Aprobación de ordenanza

En agosto pasado, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó una ordenanza con el fin de prevenir la deserción escolar y motivar a los estudiantes a mejorar su rendimiento académico.

Así, los estudiantes y niños en situación vulnerable contarán con nuevas ayudas económicas, becas e incentivos que van desde bonos de alimentación hasta apoyos de $ 1.000 para continuar estudios o capacitarse.

También hay un incentivo de hasta un salario básico (470 dólares) para estudiantes de escasos recursos (bajo criterios de vulnerabilidad socioeconómica), e incentivos educativos no monetarios para estudiantes con bajo rendimiento, baja asistencia escolar o riesgo de abandono.

