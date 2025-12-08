Expreso
  Quito

Tubería Quito
Se fabrica una pieza especial para sellar la rotura de la tubería.Foto: cortesía / Epmaps

Daño provocado a una tubería deja sin agua a cuatro barrios del centro de Quito

El servicio se normalizará progresivamente desde la tarde de este 8 de diciembre

Un daño ocasionado por terceros a una tubería matriz de acero de 4 pulgadas dejó sin agua a cientos de familias en el sector de El Tejar, en el centro de Quito.

La afectación se produjo el domingo 7 de diciembre de 2025 en la intersección de las calles Hermano Miguel y El Tejar, generando una emergencia que movilizó al personal de Epmaps desde tempranas horas.

La empresa informó que trabaja en la fabricación de una pieza especial para sellar la rotura, y anticipó que el servicio se normalizará progresivamente desde la tarde de hoy, lunes 8 de diciembre, en El Tejar y en las calles El Retiro, El Cebollar y Hermano Miguel.

Abastecimiento con tanqueros

Para evitar una crisis mayor, se realizaron maniobras técnicas que impidieron que la suspensión se extendiera a otros barrios del sector. Además, se desplegaron tanqueros para abastecer a la población afectada.

Epmaps pidió comprensión a los usuarios y reiteró que el problema se originó por la intervención de personas ajenas a la institución.

Ayer, otro equipo técnico de la empresa municipal intervino en una fuga en la calle Amacuchi, con el fin de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Asimismo, personal limpió el sistema de alcantarillado en la Terminal Terrestre de Quitumbe para prevenir acumulación de agua y posibles inundaciones.

