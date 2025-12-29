Colombia responde a Ecuador sobre el paso fronterizo de Rumichaca

A partir del 24 de diciembre el puente Rumichaca es el único paso fronterizo autorizado entre Ecuador y Colombia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que recibió una nota verbal del Gobierno de Ecuador, en la que se comunicó la decisión de mantener habilitado únicamente el Puente Internacional de Rumichaca como paso oficial entre ambos países. La medida, adoptada por Ecuador desde el 24 de diciembre de 2025, responde a criterios de seguridad nacional y busca cerrar rutas irregulares en la frontera.

RELACIONADAS Alias Gerente pierde su libertad bajo fianza en Emiratos y será enviado a Ecuador

La Cancillería colombiana precisó que, pese a la decisión unilateral, el puente continuará operando con normalidad y permitirá el tránsito regular de personas, vehículos y carga. El paso se mantendrá bajo los protocolos de control migratorio, aduanero y sanitario establecidos por las autoridades de ambos países.

Compromiso de diálogo con Ecuador

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que respondió a la nota verbal enviada por el Gobierno de la República del Ecuador, reiterando el compromiso de mantener un diálogo permanente y fluido con las autoridades del país vecino. El objetivo, señaló la Cancillería, es garantizar la dinámica habitual de los pasos fronterizos en beneficio de las comunidades de ambos lados de la frontera.

RELACIONADAS Miles de cajas de cerveza de contrabando fueron incautadas en Tababela

La entidad agregó que continuará con un seguimiento constante de la situación y permanecerá en coordinación con las autoridades nacionales, con el fin de mantener informada tanto a la opinión pública como a los connacionales sobre cualquier novedad que se presente.

La restricción de los pasos fronterizos

El Gobierno de Ecuador anunció el 24 de diciembre el cierre de la mayoría de pasos fronterizos con Colombia y Perú, dejando habilitados únicamente los cruces oficiales de Rumichaca, en el norte, y Huaquillas, en el sur.

Violencia en Esmeraldas por territorio: ¿Qué está pasando en San Lorenzo? Leer más

La medida, adoptada por motivos de “seguridad nacional”, fue confirmada por la Cancillería ecuatoriana mediante un comunicado oficial y publicaciones en la red social X.

“Desde el 24 de diciembre de 2025 se mantendrán habilitados únicamente los pasos internacionales de Rumichaca y Huaquillas. Esta disposición responde a razones de seguridad nacional y ha sido oportunamente informada a los Gobiernos de Colombia y Perú”, señaló la Cancillería.

RELACIONADAS Colombia declara emergencia económica y anuncia impuestos especiales

Ecuador comparte más de 600 kilómetros de frontera con Colombia y alrededor de 1.500 kilómetros con Perú, territorios que históricamente han sido utilizados para el tráfico ilegal de mercancías, drogas y armas. Con esta decisión, el Ejecutivo busca reforzar el control en las zonas limítrofes y reducir la incidencia de actividades ilícitas en los corredores fronterizos.

A partir del 24 de diciembre Rumichaca y Huaquillas serán los únicos pasos internacionales en las fronteras norte y sur del país. pic.twitter.com/0DwfAW815m — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) December 24, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!