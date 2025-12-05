Pabel Muñoz sobre la reelección: "estoy dispuesto a seguir, pero no lo haré solo"

La Fiesta Mayorista, que reunió este 5 de diciembre de 2025 a miles de personas en el Mercado Mayorista, en el sur de Quito, se convirtió en el escenario donde Pabel Muñoz habló nuevamente sobre la reelección como alcalde.

En el marco del evento, Muñoz se refirió al año complejo que ha atravesado la ciudad y recordó que los retrasos en la entrega de recursos del Gobierno Central ascienden a $ 180 millones, sin embargo, desde el Municpio las obras no han parado.

Sobre la reelección dijo: “Ya llegará el momento de formalizar la decisión”. Además, aseguró que está dispuesto a ofrecer “una alternativa democrática a la ciudad”. Su mensaje se enfocó en el contraste político nacional, advirtiendo que no imagina a la capital bajo un modelo de “abandono, inacción e indolencia”.

El alcalde insistió en que cualquier decisión deberá construirse “con la militancia” y “con el pueblo quiteño”. “Será la gente la que tenga la última palabra”, remató ante los aplausos de los asistentes.

También habló del Metro y de los estudios para extender la línea hacia La Ofelia y luego a Calderón, aunque reconoció que trámites y trabas administrativas han frenado los avances. Mencionó dificultades similares para dotar de armas no letales al Cuerpo de Agentes Metropolitanos y para contratar actividades de las Fiestas de Quito.

“Hasta los pasacalles querían impedir”, afirmó, antes de anunciar que este 6 de diciembre sí habrá una jornada completa dedicada a ellos en la Casa de la Cultura. “Para celebrar a Quito no se pide permiso”, dijo.

La reacción de Rafael Correa

El 26 de noviembre del 2025, Muñoz ya confirmó su interés en la reeleccio´n en las elecciones de febrero de 2027 y Rafael Correa reaccionó en su cuenta de X: "Cualquiera puede declararse precandidato" y sugirió que el alcalde es un "tibio".

"Yo públicamente me opondré a cualquier candidato tibio y con innobles contemporizaciones. Es mejor perder todos los gobiernos locales que perder nuestros principios", comentó Correa, citando la declaración de Muñoz.

No me quiero imaginar lo que sería Quito bajo el modelo de abandono, inacción e indolencia que impera en el país. Por eso, con firmeza y convicción, tenemos la obligación de seguirle proponiendo a la Capital una ruta clara, una alternativa que no abandone a su gente.



