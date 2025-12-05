¿Qué artistas se presentan en las fiestas de Quito 2025?

Los capitalinos disfrutan de los días más movidos de las fiestas de Quito 2025. Existen varios eventos públicos y privados

Distintos artistas y bandas musicales se presentarán en eventos públicos y privados el 5 y 6 de diciembre, por Fiestas de Quito.

El Municipio y la empresa privada organizaron diferentes eventos musicales que los capitalinos podrán disfrutar este viernes 5 y sábado 6 de diciembre para continuar con las celebraciones por las Fiestas de Quito.

Desde este viernes rige el feriado por la Fundación de Quito y para que la ciudadanía festeje a la ciudad, existe una lista de shows en distintos sitios de la urbe.

Viernes 5 de diciembre

Amazonazo

Dirección: Avenida Amazonas y Veintimilla.

Horario: 17:00.

Artistas: Orquesta Familia y otros grupos musicales.

El Chulla concierto

Dirección: Casa de la Música, en las avenidas Valderrama y Mariana de Jesús.

Horario: 20:00 - 22:30.

Artistas: Banda 24 de Mayo, Don Medardo y sus Players, Willie y Paola Tamayo (hijos de Paulina Tamayo) y Carlos Grijalva.

Festival Gastronómico de Arena Top Media, en Cumbayá

Dirección: Top Arena Media - Cumbayá.

Horario: 11:00 a 02:00.

Artistas: King África, Gerardo Mejía, Papaya Dada, Azuquito y La Juan Si Miedo.

Sábado 6 de diciembre

Festival del Pasacalle

Dirección: Ágora de la Casa de la Cultura.

Horarios:

De 11:00 a 16:00

Artistas: Los Príncipes de América, Pepita Naranjo Vargas, Trío Colonial, La Toquilla, Don Medardo y sus Players.

De 18:00 a 23:00

Manolo Criollo, Iraíz Oviedo, Dúo Los Hermanos Núnez, El primer Trío del Ecuador y La Familia Orquesta.

Trova Fest, en la Cámara de Comercio de Quito

Dirección: Edificio Las Cámaras en la av. Amazonas y República

Horario: 18:00

Artistas: Fernando Aramis, Cristina Cilio, Antonio Cilio, Danny Mayorga, Andrés Cazar y el Ensamble de Trova Contraste.

Canelazo Party

Dirección: Sabai, Cumbayá

Horario: 21:00

Artistas: Don Medardo y sus Players, Alpiste Latin Group y Dj Exxon Valdez.

