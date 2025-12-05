¿Qué artistas se presentan en las fiestas de Quito 2025?
Los capitalinos disfrutan de los días más movidos de las fiestas de Quito 2025. Existen varios eventos públicos y privados
El Municipio y la empresa privada organizaron diferentes eventos musicales que los capitalinos podrán disfrutar este viernes 5 y sábado 6 de diciembre para continuar con las celebraciones por las Fiestas de Quito.
Desde este viernes rige el feriado por la Fundación de Quito y para que la ciudadanía festeje a la ciudad, existe una lista de shows en distintos sitios de la urbe.
Viernes 5 de diciembre
- Amazonazo
Dirección: Avenida Amazonas y Veintimilla.
Horario: 17:00.
Artistas: Orquesta Familia y otros grupos musicales.
- El Chulla concierto
Dirección: Casa de la Música, en las avenidas Valderrama y Mariana de Jesús.
Horario: 20:00 - 22:30.
Artistas: Banda 24 de Mayo, Don Medardo y sus Players, Willie y Paola Tamayo (hijos de Paulina Tamayo) y Carlos Grijalva.
- Festival Gastronómico de Arena Top Media, en Cumbayá
Dirección: Top Arena Media - Cumbayá.
Horario: 11:00 a 02:00.
Artistas: King África, Gerardo Mejía, Papaya Dada, Azuquito y La Juan Si Miedo.
Sábado 6 de diciembre
- Festival del Pasacalle
Dirección: Ágora de la Casa de la Cultura.
Horarios:
De 11:00 a 16:00
Artistas: Los Príncipes de América, Pepita Naranjo Vargas, Trío Colonial, La Toquilla, Don Medardo y sus Players.
De 18:00 a 23:00
Manolo Criollo, Iraíz Oviedo, Dúo Los Hermanos Núnez, El primer Trío del Ecuador y La Familia Orquesta.
- Trova Fest, en la Cámara de Comercio de Quito
Dirección: Edificio Las Cámaras en la av. Amazonas y República
Horario: 18:00
Artistas: Fernando Aramis, Cristina Cilio, Antonio Cilio, Danny Mayorga, Andrés Cazar y el Ensamble de Trova Contraste.
- Canelazo Party
Dirección: Sabai, Cumbayá
Horario: 21:00
Artistas: Don Medardo y sus Players, Alpiste Latin Group y Dj Exxon Valdez.
