Fiestas de Quito: Estos museos podrás visitar por $1 este viernes 5 de diciembre

Exposiciones, recorridos y experiencias educativas formarán parte de la jornada cultural a un dólar en los museos de Quito

Quito se llena de cultura por sus Fiestas de Fundación. Este viernes 5 de diciembre de 2025, los museos de la Fundación Museos de la Ciudad (FMC) abrirán sus puertas con una tarifa especial de un dólar, una invitación ideal para quienes buscan redescubrir la capital a través del arte, la historia y experiencias educativas únicas. La propuesta busca dinamizar la participación ciudadana, acercar la cultura a más personas y activar los espacios patrimoniales durante las celebraciones.

Por un dólar, los visitantes podrán ingresar a Yaku Parque Museo del Agua, el Museo Interactivo de Ciencia (MIC), el Museo del Carmen Alto y el Museo de la Ciudad, todos con actividades especialmente diseñadas para esta jornada cultural. Según la FMC, el objetivo es ofrecer una mirada fresca a estos espacios mediante recorridos, muestras y propuestas que resaltan la riqueza cultural de Quito.

Experiencias únicas en cada museo

En Yaku Parque Museo del Agua, las familias podrán recorrer Achachay, una exposición que conecta tecnologías tradicionales y contemporáneas relacionadas con el agua. La muestra aborda sistemas andinos de riego y la generación de energía mediante molinos hidráulicos, integrando dimensiones técnicas, sociales y ecológicas del recurso hídrico.

El Museo Interactivo de Ciencia destinará su programación a la primera infancia con AWAWA, un espacio diseñado para niñas y niños de 0 a 5 años. Allí, los más pequeños interactuarán con experiencias sensoriales adaptadas a sus etapas de desarrollo, fomentando la curiosidad y la imaginación.

En el Museo de la Ciudad, la exposición “Ritualidades de rabia y ternura” explorará el papel de las mujeres dentro del movimiento punk en barrios urbanos. La muestra analiza cómo emociones como la rabia o el dolor se transforman en lenguajes de resistencia, identidad y acción colectiva.

Por su parte, el Museo del Carmen Alto presentará “La 24 de Mayo contada por guaguas”, una propuesta elaborada por niñas, niños y adolescentes del proyecto Cuéntamelo Todo Ecuador, de Fe y Alegría. A través del arte, los jóvenes retratan su entorno, visibilizando violencias, pero también espacios de amistad, esperanza y juego.

Ingreso gratuito y arte contemporáneo en el CAC

El recorrido cultural se amplía en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC), cuyo ingreso será gratuito. El público podrá visitar “Territorios (Re)Imaginados: Tecnologías, Conjeturas, Ficciones”, muestra central de la tercera edición de la Bienal Universitaria de Arte Multimedial (BUAM), que reflexiona sobre la relación entre arte, tecnología y virtualidad.

Un día para reconectar con Quito

Además de las exposiciones, los visitantes podrán disfrutar de miradores, patios patrimoniales, corredores históricos y áreas verdes en todos los espacios de la FMC. Desde las vistas de Yaku hasta la arquitectura histórica del Museo de la Ciudad y el CAC, esta jornada busca que la ciudadanía experimente los museos a su propio ritmo, se conecte con la memoria colectiva y descubra nuevos rincones en un día dedicado a celebrar la cultura quiteña.

