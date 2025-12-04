Contraloría detecta más de $ 5,7 millones en glosas en auditoría al Metro de Quito

Auditoría reveló pagos por obras no ejecutadas en la construcción del Metro de Quito.

La Contraloría detectó irregularidades millonarias en la ejecución del Metro de Quito.

La Contraloría General del Estado aprobó el informe de auditoría DNA6-EP-0003-2025, en el que analiza los procesos contractuales y técnicos de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) relacionados con la construcción y equipamiento de la Primera Línea del Metro de Quito en su Fase 2.

Le invitamos a que lea: Alerta en Quito: centros de rehabilitación clandestinos con 133 personas retenidas

El examen especial revisó contratos clave, entre ellos:

El Convenio de Ejecución de Obras Civiles ,

, La Gerencia del Proyecto,

La Fiscalización de la Fase 2

A dquisición del material rodante

Servicio de puesta a punto para la etapa introductoria de operación.

La acción de control evaluó el período comprendido entre febrero de 2020 y diciembre de 2024 y reveló importantes inconsistencias en la ejecución técnica, administrativa y contractual del proyecto de movilidad más grande del país.

Asamblea realiza Sesión Solemne por la fundación de Quito, sin Pabel Muñoz Leer más

Diferencias entre obra planillada y ejecutada

La Contraloría evidenció que en 15 estaciones del Metro de Quito se registraron rubros con cantidades planilladas distintas a las ejecutadas. Estas inconsistencias provocaron un pago de $ 100.961,16 por parte del Municipio de Quito al contratista por trabajos que no fueron realizados.

Contratación de seguros y mantenimiento sin procesos públicos

El informe señala que la EPMMQ contrató seguros para 18 unidades de tracción, así como el mantenimiento preventivo y correctivo del material rodante, sin aplicar los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Pública.

Esta omisión impidió la transparencia y la concurrencia de oferentes, afectando la eficiencia y legalidad del proceso.

Como consecuencia, el Municipio canceló $ 2’633.637,25 al consorcio responsable, correspondientes a costos indirectos del convenio de obra.

Inversores de tracción no cumplieron con el rendimiento ofertado

Los inversores de tracción presentaron un rendimiento menor al 98% establecido en las especificaciones técnicas.

La auditoría indica que ni el contratista ni el proveedor cumplieron con el nivel de eficiencia comprometido, mientras que el consultor de fiscalización validó el cumplimiento pese a que no se ajustaba a las exigencias contractuales.

Esto generó un pago de $ 2’503.602,00 sin que la EPMMQ reciba el rendimiento ofertado.

Siniestro en unidad de tracción no fue indemnizado

Durante las pruebas del sistema ATO, la unidad de tracción 16 se descarriló debido a una incorrecta instrucción y supervisión por parte de técnicos de ALSTOM, subcontratista del consorcio.

El tren permaneció 402 días fuera de servicio, generando daños valorados en $ 441.809,00, monto que no fue asumido ni resarcido por el consorcio, según la Contraloría.

Bienes no registrados en el sistema contable municipal

La auditoría también detectó que repuestos, herramientas especiales, equipos de taller y vehículos auxiliares adquiridos mediante el contrato LICB-EPMMQ-2014-116 no fueron ingresados en el sistema contable SAP SIPARI.

Esta falta de registro afecta la fiabilidad de la información financiera del Municipio y limita la correcta toma de decisiones sobre bienes de Propiedad, Planta y Equipo.

Responsabilidades y acciones legales

Con base en los hallazgos, la Contraloría sugirió responsabilidades civiles (glosas) por USD 5’761.274,41 y responsabilidades administrativas por $ 81.265,00 contra funcionarios y exfuncionarios involucrados.

Además, se emitió un informe con indicios de responsabilidad penal, que será remitido a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.