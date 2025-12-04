Violento asalto en Tumbaco: un taxi sin placas sembró el terror en La Esperanza

Referencia. Cinco personas que se encontraban libando en la vía pública fueron interceptadas por cuatro antisociales que se movilizaban en un taxi en Tumbaco.

Una noche de celebración terminó en pánico para un grupo de personas del sector La Esperanza, en Tumbaco, cuando un taxi sin placas llegó para protagonizar un violento asalto. El ataque, registrado en video y difundido en redes sociales, dejó a la comunidad en alerta y abrió cuestionamientos sobre la respuesta institucional frente al incremento de la inseguridad en el oriente de Quito.

Cinco personas que se encontraban libando en la vía pública fueron sorprendidas por cuatro individuos que descendieron del vehículo e iniciaron el ataque. Ocurrió alrededor de las 22:00.

Según testigos, los delincuentes insultaron, golpearon y despojaron a las víctimas de todas sus pertenencias: teléfonos, billeteras y documentos. “A un vecino lo tiraron al piso y le pegaron, como se ve en el video”, relató uno de los moradores.

Para intimidar aún más al grupo, los agresores realizaron disparos al aire. En las imágenes se observa cómo, tras la arremetida, huyen rápidamente del lugar. Uno de los vecinos asegura que las detonaciones se efectuaron con armas de fuego y que incluso una se encasquilló, dejando una bala en el sitio.

Autoridades niegan disparos, pero vecinos muestran evidencias

El asalto no solo dejó daños físicos y materiales, sino también una brecha entre el testimonio de los moradores y la versión oficial.

La Policía indicó que no existe una denuncia formal ni registro del hecho en el ECU-911. “A través de redes sociales nos enteramos. Se ve un taxi del que bajan tres sujetos y someten a varias personas”, señalaron.

Sin embargo, esta versión choca con lo que dicen los vecinos. Aseguran que dos policías llegaron minutos después del asalto, e incluso muestran videos de cámaras de seguridad. En una de las grabaciones se observa a un uniformado recogiendo un casquillo percutido, lo que confirmaría la presencia de armas de fuego durante el ataque.

Exigen mayor seguridad en La Esperanza

En el barrio persiste la indignación no solo por el nivel de violencia del asalto, sino también por la falta de claridad institucional. Los habitantes sienten que quedan en un estado de vulnerabilidad y desprotección.

Por ello, piden mayor patrullaje, controles constantes y un seguimiento real a los hechos delictivos que —afirman— se han vuelto recurrentes en esta zona de Tumbaco.

