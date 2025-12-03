Calderón, Conocoto y Tumbaco concentran mayor población en Quito

La evolución de Quito en 70 años: cifras, historias y documentos que revelan cómo creció la capital

Quito no solo celebra sus 491 años con música, comparsas y tradición. También lo hace con cifras que revelan cómo la ciudad ha cambiado, crecido y se ha transformado en más de siete décadas. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abrió sus archivos para mostrar un retrato fascinante de la capital: quiénes la habitan, cómo ha evolucionado su territorio y qué historias guardan sus documentos más antiguos.

Quito pasó de tener 319.221 habitantes en 1950 a 2.679.722 en 2022, según los resultados del primer censo de población y del más reciente levantamiento nacional. El crecimiento intercensal equivale a un 2,3% anual, una expansión que rediseñó por completo la ciudad y dejó, como resultado, una densidad poblacional actual de 638 personas por kilómetro cuadrado. A pesar de las transformaciones, un factor se ha mantenido constante: las mujeres han sido mayoría. En 1950 representaban el 51,6% de la población; en 2022, el 51,7%.

El mapa de Quito también ha cambiado. Hace siete décadas, las parroquias más pobladas eran Amaguaña, Chillogallo y Santo Domingo de los Colorados. Hoy, el norte y los valles concentran el mayor dinamismo demográfico: Calderón lidera con 250.877 habitantes, seguida por Conocoto con 127.815 y Tumbaco con 79.109.

La historia de este crecimiento no solo está escrita en cifras, sino también en los documentos que la respaldan. La Biblioteca de la Administración Central del INEC resguarda más de 7.700 publicaciones sobre estadísticas del país, entre ellas los formularios originales de los ocho censos nacionales.

Revisar el de 1950 es un viaje al pasado: preguntaba, por ejemplo, qué lengua se hablaba en casa o si las personas usaban zapatos, alpargatas o caminaban descalzas. Preguntas que hoy parecerían anecdóticas, pero que revelan realidades sociales profundas.

Documentos históricos que registran el crecimiento poblacional de Quito. Cortesía INEC

Entre sus tesoros se encuentra una joya histórica: la publicación del Censo de Quito de 1906, cuando la ciudad tenía apenas 50.841 habitantes. La información está organizada por las 46 calles de entonces. La más poblada era la Guayaquil, con 3.329 moradores, un retrato de una ciudad diminuta que empezaba a perfilar su identidad urbana. También se conserva el Censo Experimental de 1957, que registró a Santa Prisca como la parroquia urbana más “populosa” de ese año.

El salto al siglo XXI también trajo nuevas preguntas. En 2022, por primera vez, los censos incluyeron información sobre mascotas. En Quito se contabilizaron 873.512 animales de compañía, de los cuales el 37% son perros. Aun así, el 44,3% de los hogares no tiene ni perros ni gatos, una cifra que permite comprender mejor los hábitos de convivencia en la ciudad contemporánea.

