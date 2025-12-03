Ocho detenidos en Quito por extorsionar comerciantes y planear secuestros extorsivos

Los detenidos perfilaban a las víctimas e identificaban a quienes podían extorsionar y amedrentar

Una organización delictiva que mantenía en zozobra a comerciantes del sur de Quito fue desarticulada la noche del 2 de diciembre de 2025 en Chimbacalle.

De acuerdo con la Policía, el grupo actuaba en zonas comerciales del Distrito Eloy Alfaro. Sus integrantes se dedicaban a perfilar víctimas, recorrer locales para identificar a quienes podían extorsionar y amedrentar a los dueños con amenazas físicas y psicológicas.

En algunos casos, la intimidación escaló a intentos de secuestro, lo que aceleró las investigaciones.

La intervención se realizó en los alrededores de las avenidas Gualberto Pérez y Napo, donde los agentes ubicaron a varios de los sospechosos mientras operaban dentro de un mercado. Fueron neutralizados en el sitio y, de forma simultánea, se ejecutaron allanamientos en distintos puntos del sur de la ciudad.

Ocho detenidos y un arsenal incautado

Ocho personas fueron aprehendidas. Seis de ellas ya registraban procesos judiciales por extorsión, secuestro extorsivo, violación de propiedad privada, tenencia de armas y tráfico de drogas.

Entre los indicios recogidos constan cuatro armas de fuego (tres pistolas y un revólver calibre 38), 55 cartuchosdos motocicletas y un vehículo con reporte de robo.

Otro auto fue retenido para investigación, además de 10 teléfonos celulares y 40 envolturas con sustancias sujetas a fiscalización, presuntamente marihuana y cocaína.

La Policía señala que el grupo buscaba consolidar control en zonas de alta actividad comercial, donde pretendía imponer pagos ilegales a cambio de “seguridad”.

Las investigaciones continúan para determinar si la banda tenía vínculos con estructuras criminales más grandes que operan en la capital.

