Revisión vehicular en Quito: diciembre es el último mes para cumplir con el trámite

490.086 vehículos se matricularon en Quito en lo que va de 2025

A menos de un mes de terminar el 2025, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), recordó la obligación que tienen todos los vehículos de cumplir con la revisión técnica vehicular (RTV).

Te invitamos a leer: Voces ciudadanas que transforman Quito: quebradas, civismo y patrimonio

Según los registros de la entidad municipal, entre enero y noviembre de 2025 pasaron por los centros 389.247 vehículos que aprobaron la revisión. Mientras que otros 167.776 estuvieron “condicionados”, es decir, con observaciones que deben corregirse para obtener el visto bueno. En total, 490.086 automotores lograron matricularse en lo que va de 2025.

Noboa en la Serenata Quiteña: “A quienes no respetan a Quito, pronto se irán” Leer más

Pero todavía queda un número significativo de vehículos que no han cumplido con el trámite. Sus propietarios pueden hacerlo durante diciembre, aunque deberán asumir las multas por saltarse la calendarización oficial.

Se establecen $ 25 por incumplir el mes asignado, lo que ocurre cuando no se completa a tiempo la RTV y la matriculación; el mismo valor si no se pagó la matrícula del año correspondiente y $ 50 por inasistencia, para quienes no se presentaron en la fecha que tenían asignada.

Quienes todavía no cumplen con el proceso pueden agendar su cita en la página web de la AMT.

¿Cuál es el proceso del trámite?

Antes de escoger el día y la hora, el conductor debe asegurarse de no tener deudas con el SRI, la Agencia Nacional de Tránsito, la misma AMT, la Prefectura de Pichincha o los peajes. Si hay obligaciones pendientes, el sistema no le permitirá avanzar.

La indicación de la AMT es seleccionar la opción “RTV y matriculación” al momento de pedir la cita. Con eso, si el vehículo aprueba la revisión, la matriculación se completa automáticamente y el Permiso Anual de Circulación llega directamente al correo del usuario.

RELACIONADAS Polémica en Quito por obra de teatro en la capilla del Museo de la Ciudad

Noviembre fue el último mes del calendario ordinario que maneja la Agencia Metropolitana de Tránsito para la revisión y matriculación vehicular.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!