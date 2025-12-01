Polémica en Quito por obra de teatro en la capilla del Museo de la Ciudad

La obra de teatro Aristócratas se presentó en la capilla del Museo de la Ciudad

La capilla es administrada por la Fundación Museos de la Ciudad de Quito.

Aristócratas, una obra de teatro presentada en la capilla del Museo de la Ciudad generó polémica en Quito, luego de que diversos colectivos criticaran el uso de ese espacio para una puesta en escena con elementos de estética postporno y referencias al activismo Lgbtiq+ del escritor chileno Pedro Lemebel.

Según la descripción publicada en la página web del Museo, la obra, a cargo del colectivo artístico Up Zurdas, fusiona crónica, performance y recursos postpornográficos para explorar temas como identidad, resistencia y memoria.

Su propuesta busca interpelar al público desde el cuerpo y la palabra como territorios de lucha y expresión, abordando las disidencias, los afectos y las formas de habitar la diferencia.

Reacciones y críticas

La presentación generó rechazo en varios sectores que cuestionaron el uso de la capilla, considerada por algunos como un espacio sagrado.

En la red social X circuló un video con posturas en contra. Martha Villafuerte señaló que estos lugares “no son para promover agendas ideológicas”. Por su parte, Óscar Gómez, de Tradición y Acción Ecuador, afirmó que rechazan “los ataques contra la familia, la vida y la fe que profesan la mayoría de ecuatorianos”.

A estas voces se sumó Rodrigo Gómez de la Torre, representante de Colectivos del campo, quien sostuvo que “la familia, la fe y las tradiciones no se negocian ni se mancillan”.

En la cuenta de X de Familia Ecuador, la agrupación calificó la autorización otorgada como una “blasfemia”, afirmando que la Alcaldía permitió “burlas” en un espacio que consideran sagrado. “Exigimos disculpas públicas y garantías de que jamás se vuelva a repetir, ni en Quito ni en ninguna otra capilla del país”, señalaron.

Otras posturas

El debate también generó respuestas en defensa de la presentación. La usuaria de X, Dani Santacruz, aclaró que la capilla del museo está desacralizada y funciona como un espacio museístico donde la libertad creativa es parte esencial.

“La apropiación de los espacios no corresponde solo a aquello que va acorde a nuestra moralidad individual”, escribió. Añadió que le parecía “tonto al extremo que pretendamos igualarnos al pensamiento de los que sueñan con ser escabel de la corona”.

El concejal Wilson Merino también intervino en la discusión, aunque con críticas dirigidas al Municipio. Sostuvo que “aquí no falló ni la fe ni la diversidad, falló el Municipio de Quito”.

Según Merino, lo ocurrido evidencia “una administración sin criterio”, que otorga autorizaciones sin tomar en cuenta el valor simbólico de la ciudad y la responsabilidad de proteger a todos los grupos en su diversidad. “Quito no merece conflictos creados por la misma autoridad; debería evitarlos”, señaló. Agregó que, ante la falta de liderazgo, “cualquier omisión termina en escándalo”.

De su parte, el edil Bernardo Abad, solicitó información a la Directora Ejecutuva de la Fundación Museos de la Ciudad sobre quién organizó la función, los criterios de autorización y la modalidad contractual aplicada. "Es mi deber exigir transparencia en el manejo de nuestros espacios patrimoniales", escribió en X.

Hasta el momento, el alcalde, Pabel Muñoz, ni otras autoridades municipales se han pronunciado al respecto.

