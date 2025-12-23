Una persona fallece en siniestro de buseta de pasajeros en Cuenca

El incidente ocurrió en la vía Cuenca- Molleturno- El Empalme. Hay personas heridas en estado crítico

Una persona falleció y otras siente resultaron heridas en un sinietro de tránsito ocurrido en la vía Cuenca- Molleturo- El Empalme.

Una buseta de pasajeros sufrió un fatal siniestro en el kilómetro 76 de la vía Cuenca- Molleturo- El Empalme este martes, 23 de diciembre de 2025. Organismos de socorro están en la zona atendiendo la emergencia.

Detalles del siniestro

Hugo Gómez, director de la Comisión de Tránsito del Ecuador en Azuay, detalló que una persona perdió la vida y otras siete quedaron heridas producto del hecho. Los heridos fueron trasladados a casas de salud de Cuenca.

Personal de la Oficina de Investigación de Accidente de Tránsito (OIAT) y de Criminalística están el lugar del siniestro para recabar información del hecho y realizar el levantamiento del cuerpo de la víctima fatal y su traslado al Centro Forense de Cuenca donde se le practicará la autopsia de ley para determinar las causas de muerte.

Además, se conoció que el transporte de pasajeros se dirigía a Cuenca desde la ciudad de Guayaquil cuando sufrió un choque contra un camión pequeño. Las imágenes revelan la presencia de espesa neblina en la zona del siniestro.

El transporte de pasajeros sufrió la destrucción de toda su parte delantera mientras que el otro automotor quedó con el cajón de carga dañado.

Vía en mal estado

La vía Cuenca- Molleturo- El Empalme es una de las carreteras que más daños registra. Según el informe del Sistema Integrado de Emergencias ECU 911 la carretera está parcialmente habilitada en el kilómetro 53 y se debe conducir con precaución en los siguientes kilómetros: 57, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 99 y 105.

Desde el Ministerio de Infraestructura y Transporte se había informado sobre un crédito del Banco Mundial con el cual se pretendía intervertir en esta carretera; sin embargo, no se ha ejecutado ningún plan de atención.

También, la Secretaría de Inversiones Público-Privadas hablaba del proyecto de una nueva vía desde, pero tampoco se ha conocido -desde mayo de 2025- el avance de este proyecto que propone tres opciones nuevas.

