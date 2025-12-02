Noboa en la Serenata Quiteña: “A quienes no respetan a Quito, pronto se irán”

La Plaza Grande se desbordó la mañana de este 2 de diciembre de 2025. Cientos de personas ocuparon los exteriores de Carondelet para participar en una serenata que, por primera vez en más de seis décadas, no fue organizada por la Alcaldía de Quito, sino impulsada desde el propio Gobierno.

Te invitamos a leer: Serenata quiteña reúne a simpatizantes de Daniel Noboa en la Plaza Grande

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, adelantó días atrás que el evento se realizaría por iniciativa ciudadana: “Quiteños y quiteñas estarán dando una serenata al señor Presidente”, afirmó, y así fue.

Voces ciudadanas que transforman Quito: quebradas, civismo y patrimonio Leer más

Un balcón lleno de autoridades

En el balcón del Palacio de Gobierno se ubicaron diversas autoridades: la vicepresidenta, María José Pinto, quien saludó a las delegaciones que desfilaban; la canciller Gabriela Sommerfeld; el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque; el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, además de concejales quiteños como Michael Aulestia y Wilson Merino. También estuvieron presentes la Reina de Quito y su corte.

A las 11:30, el presidente Daniel Noboa apareció junto a su esposa, Lavinia Valbonesi. Desde lo alto del Palacio acompañó con aplausos los acordes del Trío Galante, que interpretó temas tradicionales como El Chulla Quiteño.

El discurso: críticas al municipio y promesas para la capital

Tras la música, Noboa dirigió un breve mensaje a los asistentes. Agradeció la presencia de quienes llegaron a la Plaza Grande y lanzó una crítica directa a quienes, según dijo, intentaron impedir el evento.

“La celebración se da a pesar de que ciertos malos funcionarios trataron de parar esto, de cortar esta conexión entre el pueblo y el Gobierno. Nosotros seguiremos trabajando todos los días. A la ciudad de Quito siempre se la respeta”, dijo.

RELACIONADAS Polémica en Quito por obra de teatro en la capilla del Museo de la Ciudad

En esa línea, apuntó también contra funcionarios que, según él, no están actuando a la altura: “A esos funcionarios que no les da la gana de respetar a Quito, pronto se irán, y ustedes mismos podrán escoger una mejor autoridad”.

El presidente enumeró obras que, aseguró, se ejecutarán en los próximos años en Quito. Entre ellas destacó el Museo Nacional, “un orgullo nacional donde se expondrá el arte ecuatoriano”, la culminación de la Torre Oncológica y los aportes pendientes al Metro de Quito.

“Cumpliremos con nuestra parte del Metro, pero primero que cumpla el alcalde, que no cumple”, sentenció.

Delegaciones de otras provincias

Pero en la serenata a la capital no solo estuvieron quiteños. También hubo presencia de personas que viajaron desde otras provincias para mostrar su respaldo al presidente.

Segundo Sarmiento, representante del movimiento Sarmiento es Pueblo, viajó desde Guayaquil: “Venimos porque el Presidente se merece este homenaje”, dijo, aclarando que quienes llegaron desde otras ciudades financiaron su traslado sin apoyo estatal.

Ministros de Estado y funcionarios participaron en la Serenata Quiteña. Foto: Gustavo Guamán / Expreso

Desde Morona Santiago arribaron cerca de 50 delegados de la Federación Interprovincial Shuar de la Amazonía. Su presidente, David Tancapa, explicó que fueron convocados a través de la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades.

RELACIONADAS Sancionan a pasajero que rompió un vidrio y a otro que ingresó con licor al Trolebús

“Desde el inicio apoyamos al Presidente y respaldamos sus políticas”, afirmó. La delegación invirtió alrededor de 500 dólares en transporte, gestionado con aliados en territorio.

También llegó un grupo de Ambato. Rafael Montesdeoca contó que unas 20 personas viajaron en vehículos particulares tras enterarse del evento por redes sociales. “Apoyamos la gestión del Presidente”, señaló.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!