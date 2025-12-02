Serenata quiteña reúne a simpatizantes de Daniel Noboa en la Plaza Grande

Cientos de personas se reúnen en la Plaza Grande, en el Centro Histórico, para la serenata al presidente Daniel Noboa

La mañana de este 2 de diciembre de 2025, los exteriores del Palacio de Gobierno se llenaron de cientos de personas que llegaron para participar en la serenata al presidente Daniel Noboa, en el marco de las fiestas de Quito.

Desde tempranas horas, cientos de ciudadanos se concentraron en la Plaza Grande para participar en el homenaje.

El frente de Carondelet fue decorado con los tonos azul y rojo de la bandera de la capital. En el lugar están la banda de la Policía Nacional, la banda del Ejército y la Orquesta de la Armada, además del Trío Galante, que ofrecen un repertorio típico de la celebración quiteña.

La banda de la policía y la orquesta de la armada realizan una serenata con temas a fiestas de Quito. Gustavo Guamán

Entre los asistentes estuvo Segundo Sarmiento, representante de Sarmiento es Pueblo, quien viajó desde Guayaquil para sumarse al evento. “Venimos porque el presidente se merece este homenaje”, señaló. Afirmó también que quienes llegaron desde otras ciudades financiaron su viaje sin apoyo estatal.

Durante la actividad, el resguardo policial y militar fue notorio. Un fuerte dispositivo de seguridad se desplegó alrededor de la Plaza Grande para controlar el flujo de asistentes y garantizar el desarrollo del acto.

El anuncio de la serenata

La serenata fue anunciada días atrás por la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, quien difundió la invitación de manera pública. Este año, el evento llamó la atención por no ser organizado por la Alcaldía de Quito, como suele ocurrir. El alcalde, Pabel Muñoz, explicó que el Sercop detuvo varios procesos municipales, entre ellos el de la tradicional serenata quiteña, lo que impidió su realización por parte del cabildo.

Pese a ello, la Plaza Grande se llenó de música y de seguidores del presidente. A las 10:00 otro grupo de personas se congregó en la Plaza del Teatro y caminaron hasta el Palacio. Se espera que Noboa salga al balcón para recibir la serenata.

