La Serenata Quiteña para Daniel Noboa sí se realizará, confirma Ministra de Gobierno

La ministra Nataly Morillo dijo que un grupo de quiteños ofrecerá la serenata a Noboa. El alcalde Muñoz no la realizará

Según la ministra Morillo, la Serenata Quiteña 2025 la realizarán los ciudadanos, quienes llegarán a visitar al presidente Daniel Noboa en Carondelet.

La tradición capitalina se mantendrá, aunque con cambios. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, confirmó este domingo 30 de noviembre de 2025 a EXPRESO que la Serenata Quiteña sí se realizará por las fiestas de Quito, luego de que un grupo de ciudadanos se organizó para rendir homenaje al presidente Daniel Noboa.

"Quiteños y quiteñas estarán dando una serenata al señor Presidente", afirmó la funcionaria al ser consultada sobre el evento que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, suspendió del programa de las celebraciones. El burgomaestre atribuyó la decisión a los problemas para procesar las contrataciones en el Servicio de Contratación Pública (Sercop), los cuales habrían dificultado el desarrollo de la actividad.

Aunque Morillo confirmó el evento, en la Presidencia de la República señalan que desconocen los detalles del homenaje. Desde la Secretaría de Comunicación se indicó que "la información oficial" se enviará por los canales oficiales.

Sin embargo, Morillo publicó en sus redes sociales la convocatoria al homenaje. "Serenata para el Sr. Presidente Daniel Noboa" señalaba la imagen que invitaba a la ciudadanía a la actividad que, a diferencia de años anteriores, en este año se realizará el martes 2 de noviembre, tres días antes del 5, víspera del aniversario de fundación de la capital.

¿Dónde será la Serenata Quiteña?

De acuerdo con la invitación, las personas se convocaron a las 10:00 del martes en la Plaza del Teatro Sucre, en el Centro Histórico, y desde allí llegarán hasta los exteriores del Palacio de Carondelet para ofrecer la Serenata Quiteña al primer mandatario.

El encuentro tendrá lugar en la Plaza Grande, al día siguiente del retorno de Noboa desde Estados Unidos, a donde viajó desde el 27 de noviembre hasta este lunes 1.

De esta forma, los simpatizantes del régimen se apropiarán del evento capitalino con el que buscan mantener una tradición que Muñoz ya intentó suspender el año pasado, pero ante los cuestionamientos de la opinión pública, reculó y la desarrolló de forma sencilla. No obstante, en este 2025 aseguró que "no tenemos tiempo".

