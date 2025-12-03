Fiestas de Quito 2025: Gobierno y Municipio celebran por separado con dos serenatas

El 4 de diciembre, el Municipio de Quito y el Gobierno tienen programadas dos serenatas

Las celebraciones por la fundación de Quito se iniciaron el pasado 25 de noviembre.

Las celebraciones por los 491 años de fundación de Quito transcurren este 2025 con agendas paralelas entre el Gobierno y el Municipio de la capital.

Te invitamos a leer: Fiestas de Quito 2025: Daniel Noboa ofrece tres grandes obras para la capital

El 2 de diciembre, simpatizantes del movimiento ADN organizaron una Serenata Quiteña en la Plaza Grande dedicada al presidente Daniel Noboa, luego de que el Municipio capitalino no realizara este tradicional acto.

Pabel Muñoz ofrece disculpas públicas por obra de teatro drag en una capilla Leer más

El alcalde, Pabel Muñoz, explicó que más de 50 procesos previstos para las fiestas se estancaron en el Sercop, lo que, según afirmó, generó retrasos y afectó la planificación municipal.

La Presidencia organiza su propia serenata

La noche del 2 de diciembre, el Gobierno anunció un nuevo evento musical denominado “Serenata a la Carita de Dios”, que se realizará el jueves 4 de diciembre. La entrada será gratuita y las puertas se abrirán a las 15:00.

La Presidencia confirmó la participación de un amplio cartel de artistas: Don Medardo y sus Players, Papaya Dada, Sergio Sacoto, Waldoking el Troyano, Sandra Argudo, Señora Cumbia, Juan Fernando Velasco, Au-D, Caramelo Caliente, Rony Ron, Máximo Escaleras, Maykel y Nathaly Silvana.

La agenda municipal sigue su curso

Mientras tanto, el Municipio mantiene sus propias actividades oficiales para el 4 de diciembre. Entre ellas destacan:

Feria gastronómica y artesanal, en el parque García Moreno, de 11:00 a 21:00

Feria de dulces tradicionales en la Plaza Chica, pasaje Espejo y calle Guayaquil, de 09:00 a 16:00

Serenata “Quiteña, mi lindo Quito”, con artistas como Medardo Javier, Prisma y Kristina Dalgo, en la Plaza Cívica Eloy Alfaro (sur), desde las 15:00

El 2 de diciembre, Noboa, en su corto discurso en la Plaza Grande mencionó que “la celebración se da a pesar de que ciertos malos funcionarios trataron de parar esto, de cortar esta conexión entre el pueblo y el Gobierno. Nosotros seguiremos trabajando todos los días. A la ciudad de Quito siempre se la respeta”.

Invitación a la Sesión Solemne

Ese mismo día, Muñoz aseguró que ya envió la invitación para la Sesión Solemne del 6 de diciembre al Presidente de la República y a otras máximas autoridades. “Hemos cumplido con el protocolo de toda la vida”, recalcó.

Sin embargo, esa fecha, Daniel Noboa no estará en el país, debido a una gira internacional, entre el 3 y el 11 de diciembre, que incluye visitas a Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!