Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Pabel Muñoz
Pabel Muñoz se refirió a la obra de teatro que se realizó en la capilla del Museo de la Ciudad.Foto: Flickr / Municipio de Quito

Pabel Muñoz ofrece disculpas públicas por obra de teatro drag en una capilla

Grupos religiosos cuestionaron la presentación de la obra de teatro en una capilla

La presentación de la obra “Aristócratas”, de un colectivo LGBTIQ+, en la antigua capilla del Museo de la Ciudad, generó debate en la sesión del Concejo Metropolitano de Quito. 

Te invitamos a leer: La Serenata Quiteña, una tradición que se convirtió en una pugna política

La edil Cristina López solicitó cambiar el orden del día para tratar el tema, pedido que finalmente no prosperó: obtuvo ocho votos a favor y 11 abstenciones.

Revisión vehicular Quito

Revisión vehicular en Quito: diciembre es el último mes para cumplir con el trámite

Leer más

López cuestionó el uso de la capilla para la presentación artística y sostuvo que se trató de “una inapropiada utilización de espacios públicos, especialmente aquellos manejados por la Fundación Museos de la Ciudad”.

La concejala defendió que la fe cristiana y la Iglesia católica “deben ser respetadas” y afirmó que, aunque todos tienen los mismos derechos y deberes, “la libertad de expresión no debe ejercerse a costa del irrespeto a una comunidad religiosa”.

Según dijo, la elección de la capilla, que calificó como un símbolo histórico que conserva un carácter religioso, “ofende la sensibilidad y la tradición histórica de la comunidad católica”.

Pabel Muñoz ofreció disculpas públicas 

Aunque el Concejo no abrió el debate formal, el alcalde, Pabel Muñoz, se pronunció. Admitió que no conoce en detalle toda la programación de los museos de la ciudad ni las obras que allí se presentan, pero reconoció la molestia generada.

“No soy responsable de lo que ocurrió el fin de semana; sin embargo, no tengo ningún empacho en pedir disculpas públicas por las molestias causadas en el ambiente católico”, expresó.

RELACIONADAS

Explicó que la disculpa no responde a censura, sino a un principio de respeto: “Coincido en que no estamos para censurar, en lo absoluto, pero esto no se compadece con la marca de mi administración, que es el respeto absoluto e irrestricto a todas las diversidades, incluida la diversidad religiosa”.

Reacción de la Iglesia y postura de la Fundación Museos de la Ciudad

La noche del 1 de diciembre, el arzobispo de Quito, Alfredo Espinoza, rechazó “el uso inapropiado de la antigua capilla del Museo de la Ciudad”, recordando que ese espacio conserva imágenes y elementos históricos vinculados a la religiosidad católica

Para la Iglesia, la obra “ofende gravemente la sensibilidad y la tradición histórica de la comunidad católica”, por lo que pidió al Municipio garantizar un “uso adecuado” de dichos espacios.

Arzobispo Mons. Espinoza

Arquidiócesis de Quito se pronuncia sobre el sacrilegio en capilla histórica

Leer más

Frente a la polémica, la Fundación Museos de la Ciudad lamentó “haber afectado las creencias de una parte de la ciudadanía” y aseguró que su rol es garantizar que todas las voces puedan existir sin vulnerar derechos de terceros.

Además, aclaró que la capilla “es un espacio desacralizado desde 1998”, cuando dejó de funcionar como iglesia y pasó a formar parte del Museo de la Ciudad.

Una obra censurada en Guayaquil

Una situación similar se vivió en Guayaquil en 2018. La obra El Santo Prepucio estaba prevista para estrenarse la noche del 11 de enero, pero la función nunca ocurrió: el local fue clausurado horas antes. Según videos difundidos en redes sociales, el comisario municipal, Hugo Solano, argumentó que la medida respondió a “múltiples quejas de los moradores”.

Afuera del establecimiento se congregaron grupos de personas que rechazaban la presentación de la obra, lo que elevó la tensión en el sitio.

RELACIONADAS

Tras la clausura, el espacio cultural Pop Up difundió un comunicado en el que defendió el contenido de la puesta en escena. Señaló que, “como muchas obras en el mundo, esta es una crítica social con tintes de comedia en defensa de la fe, y muestra cómo malos elementos de la iglesia se aprovechan de la devoción de los demás para vender reliquias falsas”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Encuentran sin vida a cóndor juvenil en Antisana; aumenta la alerta por la especie

  2. Pabel Muñoz ofrece disculpas públicas por obra de teatro drag en una capilla

  3. El Rosado coloca parte de sus locales en un fondo para obtener financiamiento

  4. Guayaquil implementa pruebas de fentanilo en personas en la calle

  5. Spotify Wrapped 2025 llegó con nuevas funciones: así puede verlo en Ecuador

LO MÁS VISTO

  1. El precio del huevo se desploma en las granjas y el sector entra en crisis

  2. Décimo tercero para jubilados del IESS: así será el pago en diciembre 2025

  3. Ecuador: La producción avícola se queda sin ‘pascua navideña’ en este 2025

  4. La ineficiencia de Sensi-Contugi en el CIES nos sale carísima

  5. ¿Qué otros beneficios económicos reciben los jubilados del IESS en diciembre?

Te recomendamos