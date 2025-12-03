Pabel Muñoz ofrece disculpas públicas por obra de teatro drag en una capilla

Grupos religiosos cuestionaron la presentación de la obra de teatro en una capilla

Pabel Muñoz se refirió a la obra de teatro que se realizó en la capilla del Museo de la Ciudad.

La presentación de la obra “Aristócratas”, de un colectivo LGBTIQ+, en la antigua capilla del Museo de la Ciudad, generó debate en la sesión del Concejo Metropolitano de Quito.

Te invitamos a leer: La Serenata Quiteña, una tradición que se convirtió en una pugna política

La edil Cristina López solicitó cambiar el orden del día para tratar el tema, pedido que finalmente no prosperó: obtuvo ocho votos a favor y 11 abstenciones.

Revisión vehicular en Quito: diciembre es el último mes para cumplir con el trámite Leer más

López cuestionó el uso de la capilla para la presentación artística y sostuvo que se trató de “una inapropiada utilización de espacios públicos, especialmente aquellos manejados por la Fundación Museos de la Ciudad”.

La concejala defendió que la fe cristiana y la Iglesia católica “deben ser respetadas” y afirmó que, aunque todos tienen los mismos derechos y deberes, “la libertad de expresión no debe ejercerse a costa del irrespeto a una comunidad religiosa”.

Según dijo, la elección de la capilla, que calificó como un símbolo histórico que conserva un carácter religioso, “ofende la sensibilidad y la tradición histórica de la comunidad católica”.

Pabel Muñoz ofreció disculpas públicas

Aunque el Concejo no abrió el debate formal, el alcalde, Pabel Muñoz, se pronunció. Admitió que no conoce en detalle toda la programación de los museos de la ciudad ni las obras que allí se presentan, pero reconoció la molestia generada.

“No soy responsable de lo que ocurrió el fin de semana; sin embargo, no tengo ningún empacho en pedir disculpas públicas por las molestias causadas en el ambiente católico”, expresó.

RELACIONADAS Polémica en Quito por obra de teatro en la capilla del Museo de la Ciudad

Explicó que la disculpa no responde a censura, sino a un principio de respeto: “Coincido en que no estamos para censurar, en lo absoluto, pero esto no se compadece con la marca de mi administración, que es el respeto absoluto e irrestricto a todas las diversidades, incluida la diversidad religiosa”.

Reacción de la Iglesia y postura de la Fundación Museos de la Ciudad

La noche del 1 de diciembre, el arzobispo de Quito, Alfredo Espinoza, rechazó “el uso inapropiado de la antigua capilla del Museo de la Ciudad”, recordando que ese espacio conserva imágenes y elementos históricos vinculados a la religiosidad católica.

Para la Iglesia, la obra “ofende gravemente la sensibilidad y la tradición histórica de la comunidad católica”, por lo que pidió al Municipio garantizar un “uso adecuado” de dichos espacios.

Arquidiócesis de Quito se pronuncia sobre el sacrilegio en capilla histórica Leer más

Frente a la polémica, la Fundación Museos de la Ciudad lamentó “haber afectado las creencias de una parte de la ciudadanía” y aseguró que su rol es garantizar que todas las voces puedan existir sin vulnerar derechos de terceros.

Además, aclaró que la capilla “es un espacio desacralizado desde 1998”, cuando dejó de funcionar como iglesia y pasó a formar parte del Museo de la Ciudad.

Una obra censurada en Guayaquil

Una situación similar se vivió en Guayaquil en 2018. La obra El Santo Prepucio estaba prevista para estrenarse la noche del 11 de enero, pero la función nunca ocurrió: el local fue clausurado horas antes. Según videos difundidos en redes sociales, el comisario municipal, Hugo Solano, argumentó que la medida respondió a “múltiples quejas de los moradores”.

Afuera del establecimiento se congregaron grupos de personas que rechazaban la presentación de la obra, lo que elevó la tensión en el sitio.

Tras la clausura, el espacio cultural Pop Up difundió un comunicado en el que defendió el contenido de la puesta en escena. Señaló que, “como muchas obras en el mundo, esta es una crítica social con tintes de comedia en defensa de la fe, y muestra cómo malos elementos de la iglesia se aprovechan de la devoción de los demás para vender reliquias falsas”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!