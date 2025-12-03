La Serenata Quiteña, una tradición que se convirtió en una pugna política

Daniel Noboa tuvo su propia Serenata en la Plaza Grande. Habló de un intento de frenar el evento

Daniel Noboa salió al balcón del Palacio de Gobierno por media hora y saludó con los asistentes.

La Serenata Quiteña, una de las ceremonias más simbólicas y tradicionales de las fiestas de la capital, cambió por primera vez en más de seis décadas. Lo que solía ser un gesto de cortesía de la ciudad hacia el Presidente de la República se convirtió en un nuevo capítulo del enfrentamiento político que mantienen el alcalde, Pabel Muñoz, y el presidente, Daniel Noboa.

La disputa comenzó días atrás, cuando Muñoz anunció que este 2025 no habrá Serenata ni saludo al Primer Mandatario. “No se lo merece”, dijo, y atribuyó la suspensión a la paralización de varios procesos en el Sercop vinculados a las festividades, incluida la serenata. “Si el Gobierno quiere paralizar esas 50 actividades: ¡paralice nomás! Los quiteños vamos a celebrar con dignidad”, apuntó.

Sin embargo, el Gobierno respondió con su propia convocatoria. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, anunció días atrás que “quiteños y quiteñas brindarán una serenata al Presidente”. Y así ocurrió. El 2 de dicciembre de 2025, cientos de personas, muchas de ellas llegadas desde Guayaquil, Ambato e incluso la Amazonía, se congregaron en la Plaza Grande para rendir homenaje a Noboa.

En un breve discurso, el Presidente evitó mencionar al Alcalde, pero lanzó un dardo: “La celebración se da a pesar de que ciertos malos funcionarios trataron de parar esto (la serenata), de cortar esta conexión entre el pueblo y el Gobierno”.

La presencia de los concejales Michael Aulestia y Wilson Merino dio un matiz adicional a la jornada.

Cuestionamientos desde el Concejo

Aulestia lamentó que el Municipio busque limitar tradiciones que constituyen parte de la identidad quiteña. Recordó que la serenata al Presidente es una costumbre desde 1960 y cuestionó que se la haya excluido de la agenda municipal. “La ciudadanía demostró que no hace falta que la administración de turno se haga cargo de las fiestas. La gente vino por sí misma”, afirmó.

El concejal también señaló que los problemas en el Sercop revelan “falta de transparencia” en la gestión municipal, con procesos con un solo oferente, vínculos societarios entre participantes e incluso el polémico proceso de compra de 4.800 platos de hornado a $ 15 cada uno, que finalmente no se concretó. Todo esto, dijo, ocurre mientras la ejecución presupuestaria no llega ni al 50 %, lo que “tiene a la ciudad en el abandono”.

Los asistentes portaban banderas de Quito e imágenes de Noboa. Aseguraron que ellos se organizaron. Foto: Gustavo Guamán / Expreso

El edil Wilson Merino también criticó que el alcalde haya renunciado a organizar la serenata y señaló que, aunque se argumentó problemas con el Sercop, el Cabildo podía realizar el evento sin la necesidad de un proceso. “Tenemos la banda municipal y se pudo brindar un gesto que creo la ciudad lo hubiese apreciado”.

Merino agrega que el evento se politizó por parte de Muñoz, cuando era importante dejar de lado las diferencias políticas y festejar a la capital. “Lo que se necesita es darle un poco de alegría a la gente y eso implica dejar de lado la política y sintonizar con los ciudadanos, hay que pensar en la gente”, señala.

Falta de madurez política

El analista político, Gustavo Isch, aporta con otra mirada. Recordó que Daniel Noboa tampoco asistió a la sesión solemne de Guayaquil en 2024 ni en 2025, y realizó actos paralelos. “Es un patrón del Presidente”, menciona.

Según su criterio, lo que se observa es “un trato despectivo a la capital", por parte de Noboa y una inmadurez política” tanto del Presidente como del Alcalde. La serenata, subraya, “no es para uno u otro, es un homenaje a la ciudad”.

Isch evocó que incluso en momentos de tensiones profundas, como en 1984, cuando León Febres Cordero y Abdalá Bucaram representaban polos opuestos, prevaleció un mínimo de cordialidad institucional. “Hoy no vemos esa madurez. La pugna fragmenta a la opinión pública y daña la gobernanza”, advirtió.

Invitación a la Sesión Solemne

Ahora queda pendiente la Sesión Solemne, el próximo 6 de diciembre, con lo que se cierran las fiestas de fundación.

Este 2 de diciembre de 2025, Muñoz aseguró que ya envió la invitación al Presidente de la República y a otras máximas autoridades. “Hemos cumplido con el protocolo de toda la vida”, recalcó.

Sin embargo, esa fecha, Daniel Noboa no estará en el país, debido a una gira internacional, entre el 3 y el 11 de diciembre, que incluye visitas a Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega.

