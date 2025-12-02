Expreso
Arzobispo Mons. Espinoza
El arzobispo de Quito, Mons. Alfredo Espinoza se pronunció sobre la obra del colectivo Up ZurdasCortesía

Arquidiócesis de Quito se pronuncia sobre el sacrilegio en capilla histórica

Quito rechaza el uso de la capilla del Museo de la Ciudad como escenario de obra drag. Se convoca a una reparación pública

Una disputa por la memoria, la fe y el arte sacude el corazón de Quito: la Arquidiócesis de Quito alzó su voz para condenar la presentación de una obra drag en la antigua capilla del Museo de la Ciudad.

El 1 de diciembre de 2025, a través de una carta dirigida “a los fieles católicos de Quito”, el arzobispo Alfredo José Espinoza Mateus expresó su rechazo ante el reciente hecho realizado el 27 y 29 de noviembre en la antigua capilla del desaparecido Hospital San Juan de Dios, ahora Museo de la Ciudad. Señaló que dicha capilla, aunque ya no alberga sacramentos desde 1998, sigue siendo un símbolo con “una huella indeleble de identidad católica, en la mente y el corazón de los quiteños”.

Para Espinoza, la presentación de la obra -la producción drag titulada Aristócratas: crónicas de una marica incómoda, organizada por el colectivo Up Zurdas- “ofende gravemente la sensibilidad y la tradición histórica de la comunidad católica”.

Subrayó además que en esa capilla se conservan imágenes religiosas y otros elementos patrimoniales: “por riqueza patrimonial e histórica, imágenes y otros elementos propios de nuestra religiosidad”.

Aunque reconoció el derecho constitucional a la libertad de expresión, el arzobispo pidió a las autoridades municipales “el uso adecuado de aquellos espacios en los cuales se profesó o se profesa la fe católica”. Más aún, reclamó el respeto hacia “nuestra identidad, historia y cultura cristiana sin la cual Quito no sería lo que es para el Ecuador y para el mundo: ‘Patrimonio de la Humanidad’”.

Museo de la Ciudad Quito

Polémica en Quito por obra de teatro en la capilla del Museo de la Ciudad

El comunicado se hizo eco de un amplio malestar entre católicos quiteños, que consideraron el uso artístico de la capilla como una falta de respeto a lo sagrado, más allá del hecho de que el recinto ya no cumpla funciones religiosas.

Pronunciamiento del cardenal

El pronunciamiento de la Iglesia católica, difundido por la Arquidiócesis de Quito y respaldado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, es claro y proviene de la máxima autoridad eclesial del país.

Desde Roma, su eminencia el cardenal Luis Gerardo Cabrera motivó a los fieles a replicar en redes este mensaje unificado. “Es una comunicación muy clara y valiente -la de la Arquidiócesis de Quito-. No se puede permitir que, en nombre de la libertad de expresión y artística, se atente contra los derechos de un pueblo creyente, aunque no se esté de acuerdo”.

Acto de reparación convocado para mañana

A través de la cuenta de X del grupo Tradición y Acción Ecuador, se convoca para mañana miércoles 3 de diciembre, un acto público de reparación por lo que califican como “sacrilegio”:

  • 15:30 — Rezo del rosario
  • 16:00 — Plantón cívico
  • Lugar: Plaza Grande, frente al Municipio de Quito

Este acto busca expresar la preocupación y demanda de respeto por parte de sectores católicos hacia lo que consideraron una afrenta a su fe y patrimonio.

La controversia refleja una tensión profunda en Quito entre la memoria religiosa, el patrimonio histórico y la libertad artística. Para muchos católicos, la capilla del museo no deja de ser un símbolo espiritual; para promotores del arte contemporáneo, su desacralización legitima un uso diversificado del espacio público.

