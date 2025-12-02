Fiestas de Quito 2025: Daniel Noboa ofrece tres grandes obras para la capital

Este 2025, el Municipio no dará la Serenata Quiteña al presidente

Daniel Noboa estuvo por media hora en el balcón del Palacio de Gobierno.

Este 2 de diciembre de 2025, la Plaza Grande se llenó de música, banderas de Quito y carteles con la imagen del presidente, Daniel Noboa.

Te invitamos a leer: Noboa en la Serenata Quiteña: “A quienes no respetan a Quito, pronto se irán”

No fue la tradicional serenata organizada por el Municipio de la ciudad, sino una versión propia impulsada desde el Gobierno y respaldada por simpatizantes que llegaron no solo de la capital, sino de Ambato, Guayaquil y Morona Santiago.

Revisión vehicular en Quito: diciembre es el último mes para cumplir con el trámite Leer más

En un corto discurso, Noboa agradeció a quienes acudieron a la convocatoria y lanzó una crítica a quienes, según dijo, intentaron impedir la Serenata.

“La celebración se da a pesar de que ciertos malos funcionarios trataron de parar esto, de cortar esta conexión entre el pueblo y el Gobierno”, afirmó. Luego añadió: “A esos funcionarios que no les da la gana de respetar a Quito pronto se irán y ustedes mismos podrán escoger una mejor autoridad”.

Ofrecimientos para Quito

Noboa también aprovechó para enumerar varias de las obras que, asegura, se concretarán en los próximos años para la capital. Entre ellas, destacó la construcción del Museo Nacional, “un orgullo nacional donde se expondrá el arte ecuatoriano”.

El Presidente también habló sobre uno de los puntos que ha tensado su relación con el alcalde Pabel Muñoz: el Metro de Quito.

“Cumpliremos con nuestra parte del Metro, pero primero que cumpla el alcalde, que no cumple”, dijo. En varias ocasiones, Muñoz ha insistido que el Gobierno no ha respondido a las solicitudes del Municipio para avanzar en la ampliación del sistema.

En diciembre de 2024, durante la sesión solemne por la Fundación de Quito, Noboa se comprometió a apoyar la extensión del Metro hasta Calderón. “El Metro sin una parada en Calderón está incompleto”, señaló entonces. Pero ese ofrecimiento no ha pasado del discurso.

Según Muñoz, ni el Ejecutivo ni el Ministerio de Finanzas han dado señales para iniciar la gestión de financiamiento con la banca multilateral.

“Ha pasado más de un año y no hemos recibido ninguna respuesta”, recordó el alcalde en uno de sus informes semanales. Recordó que en septiembre de 2024 se envió un oficio formal para empezar las conversaciones, sin resultados.

Torre Oncológica en el Hospital Eugenio Espejo

Noboa también mencionó avances en la Torre Oncológica del Hospital Eugenio Espejo, cuyo proyecto verificó en febrero de 2025 junto al entonces ministro de Salud, Antonio Naranjo. Aseguró que será “una realidad” porque la salud de los quiteños es una prioridad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!