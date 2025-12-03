Sal Quiteña 2025: fecha, horarios y todo sobre el festival gastronómico en Quito

Todo está listo para una nueva edición del Festival Gastronómico Sal Quiteña 2025, un evento que reúne tradición, innovación y los sabores más representativos de la capital. Este año, el protagonista será el chocho, un superalimento ancestral que gana espacio en la cocina contemporánea y se consolida como símbolo de la gastronomía quiteña.

El festival se realizará este viernes 5 y sábado 6 de diciembre, en el Centro de Eventos Bicentenario, entre las 11:00 y 20:30, donde los asistentes podrán disfrutar de una experiencia culinaria única con propuestas creativas, música en vivo y espacios para descubrir las nuevas tendencias que marcan la identidad culinaria de Quito.

Ingreso con causa: ‘Dona con Corazón’

Como parte de la campaña solidaria ‘Dona con Corazón’, el acceso al festival se realizará mediante la donación de un alimento no perecible. Con esta iniciativa se busca reunir 12.500 canastas destinadas a familias en situación de pobreza durante las festividades de fin de año. La gastronomía se convierte así en un puente para la solidaridad y el apoyo comunitario.

El festival reunirá a 60 expositores del sector gastronómico, entre restaurantes, huecas, mercados, cafeterías, pastelerías, reposterías y representantes de la industria agroalimentaria. Cada uno presentará preparaciones que destacan la riqueza culinaria de la capital, bajo criterios de calidad, sostenibilidad y seguridad alimentaria.

Los visitantes podrán recorrer stands llenos de productos tradicionales y propuestas innovadoras, mientras disfrutan de una variada programación artística, que incluirá ritmos tropicales y cumbia bailable, creando un ambiente ideal para turistas y residentes que buscan vivir las Fiestas de Quito con sabor y música.

Innovación y un posible Récord Guinness para Quito

Esta edición del festival apuesta por la investigación de sabores y el desarrollo de nuevos productos que pongan en alto la creatividad de la ciudad. Uno de sus principales objetivos es impulsar un Récord Guinness relacionado con el chocho, un hito que posicionaría a Quito en el mapa gastronómico internacional.

La experimentación culinaria y el rescate de ingredientes tradicionales buscan demostrar que la gastronomía capitalina no solo preserva sus raíces, sino que transforma sus productos emblemáticos en experiencias modernas y de alto valor cultural.

