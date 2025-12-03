Chivas en Fiestas de Quito 2025: zonas prohibidas y controles que debes conocer

¿Vas de chiva en Fiestas de Quito? Revisa las nuevas normas, controles y puntos autorizados

Con el inicio de las Fiestas de Quito, las chivas vuelven a ser la opción favorita para celebrar y recorrer la ciudad entre música y tradición.

La llegada de las Fiestas de Quito vuelve a poner a las chivas en las calles, pero esta vez bajo normas más estrictas. Desde octubre de 2025, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplica nuevos lineamientos para el registro temporal de chivas, reforzando los controles viales y priorizando la seguridad durante las celebraciones en la capital.

Hasta el momento, 83 chivas cuentan con autorización vigente, cifra similar a la registrada durante las fiestas de 2024.

Los dos perímetros donde las chivas no pueden circular con pasajeros

La medida responde al aumento de la demanda de estos vehículos festivos y a los siniestros registrados en temporadas anteriores. Por ello, la AMT delimitó dos zonas clave donde las chivas no pueden circular con pasajeros, aunque sí pueden transitar vacías por las vías exteriores para movilizarse entre puntos autorizados.

El primer perímetro

El primer perímetro corresponde al Centro Histórico, delimitado por Olmedo, Oriente, Benalcázar, García Moreno, Bolívar, Sucre, Flores y Montúfar.

Segundo perímetro

El segundo abarca el Centro Norte, entre Gaspar de Villarroel, Francisco de Orellana, 6 de Diciembre y Amazonas. En ambos sectores, el flujo vehicular y peatonal se incrementa considerablemente en diciembre, por lo que el objetivo es ordenar el espacio público y reducir riesgos.

Rutas seguras para chivas: estos son los sectores aprobados por la AMT

Las paradas habilitadas para el ascenso y descenso de pasajeros están definidas en puntos estratégicos: El Panecillo, San Blas, La Basílica, Parque El Arbolito, Parque Julio Andrade, Plataforma de Quitumbe, Parque de Los Tubos y Parque Bicentenario. Estas zonas cuentan con espacio adecuado y facilitan la movilidad de los usuarios.

Para reforzar la vigilancia, la AMT activó tres circuitos de control en Iñaquito y Naciones Unidas, Plataforma Norte y el Boulevard de los Shyris, donde se concentran gran parte de las actividades recreativas durante las Fiestas de Quito. En estos puntos se realizan pruebas de alcoholemia dentro de la campaña “Conductor Elegido”, enfocada en prevenir accidentes y promover un ambiente seguro para quienes disfrutan de la celebración.

La resolución emitida en octubre establece que todas las chivas —incluidos buses tipo costa adaptados, camiones de más de 3,5 toneladas y unidades tipo Bus Party— deben someterse a un proceso de autorización temporal.

Documentos y permisos necesarios para operar una chiva en Quito. Leonardo Velasco Palomeque

Los propietarios deben tener en cuentas estos requisitos:

Solicitud formal

Demostrar que el vehículo aprobó la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en el Distrito Metropolitano.

Presentar matrícula vigente

licencia acorde al tipo de transporte

Someterse a una verificación técnica obligatoria, que evalúa la mecánica, la estructura del techo, la firmeza de la plataforma, los sistemas de sujeción, el escape original y la capacidad autorizada para pasajeros.

La Secretaría de Movilidad y la AMT ejecutan operativos diarios en distintos sectores para asegurar que las rutas y normas se cumplan, especialmente en las zonas de mayor movimiento durante diciembre. Estos controles incluyen revisión documental, inspecciones mecánicas y verificación de paradas autorizadas.

Las autoridades recalcan que el proceso de registro temporal es gratuito, con la intención de incentivar la formalización y elevar la seguridad de los usuarios.

