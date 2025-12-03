Quito rinde homenaje póstumo a cuatro figuras que dejaron huella en su historia

La entrega de las condecoraciones póstumas se realizará en la Sesión Solemne del 6 de diciembre

A pocos días de celebrar los 491 años de su fundación, Quito ya tiene definidos los nombres de quienes recibirán las condecoraciones póstumas durante la Sesión Solemne del 6 de diciembre.

Este 2025, el reconocimiento recae en cuatro personajes cuya obra, memoria y legado siguen marcando a la ciudad desde distintos frentes: los derechos humanos, la música, las artes plásticas y el desarrollo económico.

El primero de ellos es Pedro Restrepo, símbolo de una de las luchas más dolorosas y persistentes del país. Desde la desaparición forzada de sus hijos Santiago y Andrés en 1988, Restrepo convirtió el duelo en una causa nacional contra la impunidad.

Por su defensa incansable de los derechos humanos, recibirá la condecoración Manuela Cañizares. “Representa una fortaleza inquebrantable frente al dolor más profundo”, dijo la concejala Analía Ledesma durante la presentación de su nombre.

Reconocimiento a Paulina Tamayo

Otra homenajeada es Paulina Tamayo, “La Grande del Ecuador”, fallecida el 21 de octubre de 2025. Con 54 años de carrera, su voz y su investigación musical, especialmente sobre el pasillo, contribuyeron a que este género fuera reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Por ese legado que aún se escucha en fiestas, serenatas y memorias colectivas, recibirá el Gran Collar Rumiñahui.

El arte de Endara Crow que perdura

El arte plástico también tiene su espacio en este homenaje. El pintor Gonzalo Endara Crow, fallecido en 1996, será reconocido con el Gran Collar San Francisco de Quito.

Considerado uno de los grandes artistas latinoamericanos del siglo XX, Endara creó un universo propio, lleno de colores, simbolismos y realismo mágico. Sus esculturas emblemáticas en Sangolquí, como El Choclo y El Colibrí, se mantienen como parte del imaginario urbano de los valles.

El cuarto reconocimiento, el Gran Collar Luis Héctor Chislain de Carondelet y Barón de Carondelet, será entregado a Tomás Carlos Wright, fundador de Corporación Favorita.

De acuerdo con el Municipio, su visión empresarial marcó el desarrollo económico de la capital durante décadas, generando miles de empleos y activando cadenas de producción locales que aún sostienen a numerosas familias.

Las cuatro condecoraciones póstumas se entregarán en la Sesión Solemne del 6 de diciembre, prevista para las 15:00.

