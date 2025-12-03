Expreso
Las celebraciones por las fiestas de fundación de Quito continúan hasta el 6 de diciembre.Foto: Gustavo Guamán / Expreso

Festival del Pasacalle 2025: música y solidaridad en Quito

El festival del Pasacalle 2025 contará con dos jornadas, de 11:00 a 16:00 y de 18:00 a 23:00

Quito entra en la última semana de sus celebraciones por las fiestas de fundación y lo hace con un evento que promete ritmo, tradición y un toque solidario. 

Este sábado 6 de diciembre de 2025, el Ágora de la Casa de la Cultura se llenará de música y alegría con el Festival del Pasacalle 2025.

El festival contará con dos jornadas, de 11:00 a 16:00 y de 18:00 a 23:00, para que nadie se quede sin disfrutar del espectáculo, informó el Municipio.

La propuesta no es solo cultural, también es un llamado a la solidaridad: la entrada se obtiene con la donación de medio litro de aceite de cocina, que será entregado a familias en situación vulnerable a través del Patronato San José. 

El canje de entradas comienza el jueves 4 de diciembre desde las 12:00, y se podrá realizar en los siguientes puntos:

- Unidad Patronato Municipal San José (Chile OE6-48 y Benalcázar)

  • Comedor Comunitario del Sur (Av. Ajaví y Huigra)

  • Centro de Acopio Bicentenario (Antiguo Aeropuerto de Quito)

Cada persona puede canjear hasta dos entradas con su donación.

¿Qué artistas se presentar´án?

En el escenario se reunirán destacados exponentes de la música nacional. La primera jornada, de 11:00 a 16:00, contará con presentaciones de Los Príncipes de América, Pepita Naranjo Vargas, Trío Colonial, La Toquilla y Don Medardo y Sus Players. 

Por la noche, de 18:00 a 23:00, se subirán al escenario Manolo Criollo, Iraíz Oviedo, Dúo de los Hermanos Núñez, El Primer Trío del Ecuador y La Familia Orquesta.

Dentro de la agenda del Municipio, el 5 y 6 de diciembre se celebrará el Festival Sal Quiteña 2025, un espacio dedicado a la tradición, la creatividad y la innovación culinaria de la ciudad.

El evento se realizará en el Centro de Eventos Bicentenario, de 11:00 a 20:30, ofreciendo a los visitantes una experiencia llena de sabores, cultura y creatividad gastronómica.

