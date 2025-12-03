Puente de Gualo entra en mantenimiento urgente: horarios, desvíos y vías alternas

El puente de Gualo tendrá mantenimiento nocturno. Habrá cierres parciales y rutas alternas en la av. Simón Bolívar

El puente de Gualo tendrá mantenimiento nocturno desde el 8 de diciembre.

El puente de Gualo, ubicado en la avenida Simón Bolívar, entrará en un proceso de mantenimiento nocturno a partir del 8 de diciembre de 2025, como parte del programa municipal orientado a mejorar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de Quito.

Le invitamos a que lea: Dónde tomar el mejor canelazo en Quito: tres lugares que mantienen viva la tradición

La intervención contempla el reemplazo de ocho juntas de dilatación, elementos esenciales que permiten el movimiento natural de la estructura sin que esta sufra daños.

El Concejo aprobó una reforma al Plan de Uso de Suelo (PUGS) en Cumbayá Leer más

Estas piezas ya cumplieron su vida útil y presentan un deterioro acumulado que hacía imprescindible una atención urgente. Esta será la primera vez que el puente recibe un reemplazo completo de sus juntas desde su construcción, lo que convierte a esta intervención en una obra clave para extender su vida útil y garantizar un tránsito más seguro en este tramo de la ciudad.

La obra corresponde al segundo frente de mantenimiento en la av. Simón Bolívar, luego de los trabajos realizados en el puente del intercambiador con la Ruta Viva. Ambos proyectos forman parte del programa “3001 obras para Quito”, con el que el Municipio busca mantener en buen estado las vías principales, reducir riesgos y fortalecer el mantenimiento preventivo en zonas de alta circulación.

Horarios, cierres y movilidad

Los trabajos se desarrollarán durante 15 noches consecutivas, entre las 21:00 y las 05:00, incluidos fines de semana y feriados, con el objetivo de evitar congestión en las horas de mayor demanda vehicular.

Habrá cierres parciales en ambos sentidos de la vía: dos carriles estarán ocupados por la obra, mientras que un carril se mantendrá habilitado para la circulación. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementará señalización luminosa y desplegará más de 140 dispositivos de seguridad vial, instalados desde un kilómetro antes del punto de intervención, para alertar y guiar a los conductores durante las noches de trabajo.

Información para la comunidad y vías alternas

El 28 de noviembre, moradores de Llano Chico participaron en una reunión informativa donde conocieron los detalles del mantenimiento, especialmente aquellos que utilizan el redondel de Gualo como ingreso o salida del sector.

Aunque la vía no será cerrada por completo, se recomienda planificar los desplazamientos nocturnos y, de ser posible, utilizar rutas alternas como la Panamericana Norte, la av. Eloy Alfaro o la av. De las Palmeras, a partir del redondel de Zámbiza.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.