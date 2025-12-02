Dónde tomar el mejor canelazo en Quito: tres lugares que mantienen viva la tradición

Tres locales mantienen viva la ruta del canelazo en Quito con recetas familiares y sabor auténtico durante las Fiestas 2025

La Ronda mantiene la tradición: canelazo en olla de barro, ruta imperdible de las Fiestas de Quito.

La bebida insignia de diciembre vuelve a encender las celebraciones en la capital. Tres locales mantienen viva la tradición del canelazo con recetas familiares, historias y sabor auténtico.

Las Fiestas de Quito 2025 arrancaron y con ellas regresa un ritual que ningún quiteño perdona: el canelazo, la bebida caliente que acompaña chivas, verbenas, comparsas y recorridos por el Centro Histórico. Su mezcla de naranjilla, canela y aguardiente —con piquete o sin él, según el gusto— se ha convertido en el sello oficial de diciembre. “No hay Fiestas de Quito sin canelazo”, repiten los comerciantes tradicionales.

El canelazo combina naranjilla, canela y aguardiente en una bebida única para estas Fiestas de Quito. Matthew Herrera

En este Paseo Express, recorrimos tres paradas emblemáticas donde el canelazo no solo se bebe, se vive. Historias familiares, recetas que pasan de generación en generación y locales donde la tradición sigue intacta forman parte de esta ruta imprescindible.

La Ronda y Dulce Tradición: el canelazo que se sirve con cariño desde más de 20 años

La Ronda, ícono patrimonial y bohemio del Centro Histórico, es la primera parada de esta ruta del canelazo. En sus callejones se concentran más de 30 locales que ofrecen esta bebida tradicional. Entre ellos destaca Gladys Naranjo, propietaria de Dulce Tradición, quien desde hace 20 años prepara un canelazo heredado de su madre y su abuela.

“Lo que nos caracteriza es hacerlo con cariño. Aquí lo servimos con naranjilla, canela, especias y, para quienes desean, su piquete de aguardiente de caña”, cuenta mientras atiende a turistas y quiteños que ya comenzaron a llenar el tradicional callejón.

La zona se llena de comparsas, música y visitantes durante estas fiestas. “La Ronda es una algarabía en diciembre. Aquí vienen propios y extranjeros. Siempre tenemos promociones por las Fiestas de Quito”, añade.

En La Ronda, los precios del canelazo varían según la presentación: desde copas a $ 2,50, botellitas a $1 y jarras desde $10, ideal para compartir entre amigos y en familia durante estas Fiestas de Quito.

Hervidos El Tropical: 76 años de historia y una rocola que aún suena

Padre e hijo, Carlos y Edwin Idrovo, sostienen la herencia familiar de los Hervidos El Tropical. Franklin Jácome

A pocas cuadras, otra tradición quiteña sigue viva desde 1948: los Hervidos El Tropical, fundados por los abuelos de Edwin Idrovo, quien hoy representa a la tercera generación.

Su secreto está en la calidad de la materia prima: “Trabajamos solo con naranjilla seleccionada y licor de fábrica. Nada adulterado. Damos garantía de que se toma un producto seguro y auténtico”, explica.

El hervido se prepara con un cubo artesanal de naranjilla, una receta familiar y un toque de licor.

Pero más allá del sabor, El Tropical guarda una joya histórica: una rocola original con más de 200 discos, instalada hace medio siglo y aún operativa. “Es la quinceañera del baile. Todos quieren tocarla. Los jóvenes se sorprenden de verla funcionando”, dice Edwin.

Influencers y nuevas generaciones han revitalizado el negocio. “A pesar de los cambios en las fiestas, nosotros mantenemos la esencia. Familias enteras vienen a recordar momentos”, cuenta.

Horario: El local abre de jueves a sábado, de 18:00 a 22:30, aunque Edwin planea ampliar horarios conforme su profesión como ingeniero se lo permita.

Precios: Se vende en botellas de 750 ml ($ 10), medias de 375 ml ($ 5), copitas de $ 2,50 y shots de $ 1.

San Ignacio Restaurante: un canelazo con 80 años de tradición y fama internacional

San Ignacio Restaurante: el sabor del canelazo guiado por Ricardo Sánchez. Matthew Herrera

La ruta culmina en San Ignacio Restaurante, donde Ricardo Sánchez, gerente del lugar, explica por qué su bebida es considerada una de las más emblemáticas del país.

Aquí se prepara un canelazo de receta centenaria, con un proceso de cocción lenta de cuatro horas, que combina naranjilla con cáscara, canela, clavo de olor, anís estrellado, pimienta dulce y panela.

El secreto mayor está en la maceración del aguardiente: “Se macera por tres meses con especias dulces y saladas, lo que reduce el grado alcohólico de 38 a cerca de 24 grados y le da un sabor suave, cálido y único”, detalla Sánchez.

Y es que el canelazo ha trascendido fronteras: hoy esta bebida es considerado uno de los 10 mejores cócteles del mundo, un orgullo para Quito y para el país.

La historia del canelazo en Ecuador también forma parte de este local: surgió hace más de un siglo en las haciendas como bebida para “abrigar” a los trabajadores, y en la década de 1950 se volvió la bebida oficial de las Fiestas de Quito.

“Con el canelazo se festeja, se conversa y se comparte. Es una bebida para dar la bienvenida, no para chumar”, resume Ricardo.

Dirección: García Moreno y Sucre, Centro Histórico de Quito

Horario: 07:00 a 21:00

Precios: La copa de canelazo $ 3.50

Una tradición que no se enfría

El canelazo continúa siendo el corazón de las celebraciones capitalinas. En La Ronda, en locales escondidos o en restaurantes tradicionales, esta bebida mantiene viva la identidad de Quito durante diciembre.

En estas Fiestas de Quito 2025, la ruta del canelazo es una invitación a caminar, escuchar historias, probar recetas únicas y brindar por la ciudad.

