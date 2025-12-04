Quito y sus edificios en desuso: por qué la ciudad construida se está quedando vacía

El Municipio elabora una propuesta normativa para que esas edificaciones se vuelvan viviendas, pero el proceso avanza lento

En esta edificación, entre las calles Olmedo, Benalcázar, Manabí y Cuenca funcionó el Colegio Simón Bolívar, en Quito.

Hace más de 13 años, en 2012, en los alrededores de las calles Olmedo, Benalcázar, Manabí y Cuenca, se veía a estudiantes vestidas con faldas blancas y sacos azules. Entonces el Colegio Simón Bolívar funcionaba cerca de la Plaza Grande. Pero, el gobierno de Rafael Correa ‘soñó’ con concentrar en el Centro Histórico a siete embajadas, entre ellas la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Finalmente, ese predio de 7.000 m2 está abandonado; por la Benalcázar se observan hasta ladrillos y tablones para proteger las ventanas del bien patrimonial.

La arquitecta Mónica Moreira lamenta que se hayan tomado decisiones apresuradas. No solo pasa en Quito, advierte. “Se vació toda una manzana porque se decidió sacar la actividad educativa de esa edificación, en donde supuestamente iba a funcionar la ONU. Al final tenemos un desperdicio urbano, por el que muchos ciudadanos son obligados a irse a vivir extramuros, mientras hay espacios como ese, que podrían ser utilizados”.

También a Diego Ordóñez, presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, le inquieta ver el continuo “vaciamiento de la ciudad”. La población -indica Ordóñez- se ha ido a la periferia: Carapungo, Calderón, Carretas; y al valle, Tumbaco, Puembo y hasta Tababela, en busca de espacios para habitar. Eso mientras, otras zonas, en donde existe “una ciudad construida, con todos los servicios e inclusive con transporte, trolebús y metro, se abandonan”.

¿Cuántos edificios hay abandonados en Quito?

En varias zonas de la ciudad, por ejemplo en el centro, pero también en el centro norte y norte, a lo largo de la avenida 10 de Agosto, La Mariscal, Bicentenario, entre otros puntos, hay edificaciones abandonadas; buena parte con letreros de ‘se vende’ o ‘se alquila’. EXPRESO buscó conocer si existe un registro de cuántas propiedades, no solo municipales, sino estatales y privadas están en desuso. Sin embargo, no existe un registro así en el Cabildo.

El registro de Iniciativa Urbana Mariscal Sur

La Iniciativa Urbana Mariscal Sur, una propuesta ciudadana que busca visibilizar la potencialidad del vecindario, recorrió su zona, desde la av. Patria hasta la av. Veintimilla; y de la 12 de Octubre a la 10 de Agosto, en el 2019. Contabilizó 24 edificios vacíos.

“Muchos de ellos no tienen problemas estructurales, no son históricos y se encuentran en buen estado. Se quedaron vacíos por el traslado a la plataforma norte, otros son privados y fueron abandonados durante la pandemia”, anota la arquitecta Moreira, quien señala que se hizo ese esfuerzo para visualizar la cantidad de estructuras en desuso, que podrían ocuparse a manera de residencias estudiantiles, por ejemplo.

En el informe de David Montesinos, de dicha iniciativa, compartido por Moreira, aparecen edificios en desuso como el del Hotel Windsor, en la avenida Amazonas y Roca; o la antigua Casa Moscú, de la Federación Rusa; o la vieja terminal Cooperativa de Transportes Ecuador o una propiedad de la Universidad UTE, en la calle Ulpiano Páez, frente al Parque Julio Andrade, entre otros.

Mónica Moreira señala que cerca del Cine 8 y Medio hay una casona que se cae a pedazos. Santa Prisca es otro barrio que se queda vacío, comenta. En estos casos, dice, incluso los comodatos pueden ser útiles.

Lo que está haciendo la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial

Cristina Paredes, jefa de la Unidad de Vivienda de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, asegura que “se está haciendo un barrido general de toda la norma que podría recaer sobre esas edificaciones, para generar una nueva normativa que permita estimular su reocupación con vivienda”. Les interesa darle dinamismo a sectores de influencia del metro.

El estudio se hace a lo largo de la ciudad, no cuentan con cifras de número de edificaciones estatales, municipales y privadas en desuso, pues argumentan que se trata de algo cambiante. No hay fecha para terminar la propuesta, que la Secretaría entregará al Legislativo para su análisis y aprobación.

Sin embargo, Paredes manifiesta que buscan recuperar zonas centrales de Quito para repoblarlas y evitar la expansión urbana. Es más que un reciclaje, es una recuperación, comenta.

Una vez que cuenten con el “diagnóstico de las construcciones abandonadas o en desuso en la ciudad se generarán estrategias que motiven a su recuperación, para que sean usadas como viviendas”. Eso más allá de que sean de propiedad privada o estatal, explica la funcionaria.

¿Qué se ha hecho sobre el viejo edificio del Colegio Simón Bolívar?

En el 2023, el Ministerio de Educación y la Alcaldía de Quito firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, para intervenir en planteles patrimoniales. Ministerio de Educación

En el caso de las viejas instalaciones del Simón Bolívar, en 2023, en la administración de Santiago Guarderas, incluso María Brown, entonces ministra de Educación, estuvo con el exalcalde. En una cita, con la prensa, se habló de avances en los trabajos para que el espacio vuelva a ser ocupado por un plantel. Eso incluso se registra en un video compartido en las redes sociales institucionales.

🎥 Los acuerdos nos permiten trabajar en beneficio de la comunidad educativa. Unimos esfuerzos para rehabilitar el edificio patrimonial donde se encontraba el Colegio Simón Bolívar y recuperar este espacio cultural, a fin de servir a los estudiantes.#EncontrémonosPorLaEducación pic.twitter.com/xHOGLnPrgW — Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (@Educacion_Ec) December 11, 2021

El representante del Colegio de Arquitectos, Diego Ordóñez, sugiere que el municipio debería fortalecer los lazos con el sector privado, para avanzar más rápido. En Europa, comenta, hay barrios con construcciones de alrededor de 200 años. Originalmente eran ocupados por una familia, pero en la actualidad la legislación permite que se subdividan en departamentos. Eso permite aprovechar mejor el espacio y que unos herederos vendan y otros no, si así lo desean.

Vemos que hay intenciones, pero no se dan los cambios. Mientras, la ciudad se deteriora rápidamente. El municipio debe estrechar lazos con otros sectores para avanzar. Diego Ordóñez, presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha

Contraste

En este año, la Unesco reconoció y entregó a Quito el premio de ciudad creativa del diseño y construcción habitable, en la categoría arquitectura.

